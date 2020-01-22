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武漢肺炎「數字非常可怕」 抗SARS專家：台灣關鍵期在此時

直播／武漢肺炎疫情最新進度 疾管署說明

SARS夢魘難忘 港人出門自動戴口罩

2020-01-22 13:44世界日報 香港新聞組╱香港22日電

大批香港市民在藥房選購醫藥口罩防護。(中通社)
大批香港市民在藥房選購醫藥口罩防護。(中通社)
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因新型冠狀病毒感染的肺炎武漢肺炎）正在各地蔓延，這顯然勾起香港市民對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的回憶，不少市民近日對此提高警覺，紛紛自動戴上口罩。

香港電台報導，香港又多出12宗到武漢後，出現發燒、上呼吸道等病徵的須呈報個案，患者年齡介乎3歲至82歲，其中7人分別對甲型或乙型流感、人類鼻病毒、腸病毒呈陽性反應，至今累計增至118宗，但沒有確診個案。

文匯報報導，醫管局昨日表示，所有呈報個案中，88人已出院，仍有30人留院隔離，19人情況穩定，2名北區醫院病人因自身疾病情況，1人危殆，1人嚴重。此前呈報的另1名北區醫院病人，前日因自身疾病離世，冠狀病毒測試結果為陰性。

為及早發現個案，醫管局昨日決定進一步加強監測，只要住院肺炎病人在過去14天曾到過內地，均須即時進行監測。

報導指出，上月底，武漢剛傳出不明肺炎時，港人還沒有太在意，但隨著有關方面確定這是新型冠狀病毒並陸續傳至內地各省、日本和南韓後，港人開始有所戒懼。最近兩天，香港無論是地鐵或公車上，都多了市民戴上防疫口罩，雖然情況不如SARS時嚴重，但也令人回想起當年SARS肆虐時的陰影。一名戴口罩、不願具名的女子說，確實是因為擔心武漢不明肺炎而戴上口罩。

記者會咳至變聲 張建宗稱嗆到

另外，署理行政長官張建宗昨日強調，香港已啟動「嚴重應變級別」，一旦發現首宗新型冠狀病毒傳入個案後，會於48小時內在7個聯網各畫出一間指定診所，分流懷疑感染的病人。

張建宗同時提醒市民如出現呼吸道病徵，應戴口罩、盡快求醫。不過，沒有戴上口罩的張建宗昨在見媒體時多次咳嗽，並要喝水，有記者關心其健康，張說自己身體「沒問題」，解釋只是嗆到。被問到需否戴口罩，他笑說：「沒事，沒事，不必擔心。」

據報導，2003年2至6月，SARS在香港爆發，造成1755人染病和299人死亡，是香港歷來少有的嚴重瘟疫之一，對香港的政治、經濟、社會各個方面影響深遠。其後證實，SARS來自廣東河源，它也在大陸造成相當嚴重的疫情。

武漢肺炎肺炎

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