日本觀光業警戒武漢肺炎 箱根小店公告「禁止中國人進入」

日本知名的溫泉勝地箱根町一家販賣點心的店家張貼告示，禁止中國人到店裡做為防疫手段，日本觀光業也對這次疫情提起警戒。圖取自／Twitter 分享 facebook

中國爆發武漢肺炎疫情，也讓鄰近亞洲國家相當緊張。近日在日本神奈川縣溫泉勝地箱根，一家販賣零食玩具的店家在店門口貼出「禁止中國人進入」的告示引起爭議，店主表示告示牌是避免被傳染的自保手段，其他日本觀光業者對此次疫情也嚴陣以待。

日本《朝日新聞》報導，神奈川縣箱根町一家糖果店在門口貼出告示，上頭漢字寫著「中國人種進入商店禁止」。店主向記者解釋，告示牌上的文字是用翻譯程式翻譯出來的，目的是為防止目前爆發的新型冠狀病毒，才貼出該公告禁止中國人進入商店。

不過告示牌上除了寫上中國人禁止入店消費外，還寫上「請不要到箱根到日本來」、「雖然本來就是荒唐的人種」等字樣。店主表示這是因為過去曾有不禮貌的中國遊客光顧才這樣寫，卻也因此引來部分人士不滿，甚至有中文簡訊傳到店主手機，要求他為他所說的話道歉。

店主表示，告示牌寫著「不要到箱根到日本來」，會讓人生氣也是沒辦法的事，他會修改用語，但仍不歡迎中國遊客。不過牌上還寫道「香港國家的香港人、台灣國家的台灣人的各位請不要被誤解」，希望香港及台灣旅客不要誤會。

據《自由時報》報導，中國這次疑似隱瞞武漢肺炎疫情，造成日本飯店、百貨、餐飲等觀光業者恐慌。時逢春節連假都會有大批中國旅客訪日，帶來大筆觀光財，但卻讓業者擔心遊客訪日同時會帶來病毒，令業者傷透腦筋。