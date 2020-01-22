親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎疫情增
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
罷韓投票將成案
陳師孟監委辭職
政治
軍事
綜合

還有10組武漢旅遊團共178人要來台 林佳龍：協調取消

斬首伊朗將領蘇萊曼尼後，美伊衝突的下一步？

日本觀光業警戒武漢肺炎 箱根小店公告「禁止中國人進入」

2020-01-22 10:43聯合新聞網 綜合報導

日本知名的溫泉勝地箱根町一家販賣點心的店家張貼告示，禁止中國人到店裡做為防疫手段...
日本知名的溫泉勝地箱根町一家販賣點心的店家張貼告示，禁止中國人到店裡做為防疫手段，日本觀光業也對這次疫情提起警戒。圖取自／Twitter
分享

中國爆發武漢肺炎疫情，也讓鄰近亞洲國家相當緊張。近日在日本神奈川縣溫泉勝地箱根，一家販賣零食玩具的店家在店門口貼出「禁止中國人進入」的告示引起爭議，店主表示告示牌是避免被傳染的自保手段，其他日本觀光業者對此次疫情也嚴陣以待。

日本《朝日新聞》報導，神奈川縣箱根町一家糖果店在門口貼出告示，上頭漢字寫著「中國人種進入商店禁止」。店主向記者解釋，告示牌上的文字是用翻譯程式翻譯出來的，目的是為防止目前爆發的新型冠狀病毒，才貼出該公告禁止中國人進入商店。

不過告示牌上除了寫上中國人禁止入店消費外，還寫上「請不要到箱根到日本來」、「雖然本來就是荒唐的人種」等字樣。店主表示這是因為過去曾有不禮貌的中國遊客光顧才這樣寫，卻也因此引來部分人士不滿，甚至有中文簡訊傳到店主手機，要求他為他所說的話道歉。

店主表示，告示牌寫著「不要到箱根到日本來」，會讓人生氣也是沒辦法的事，他會修改用語，但仍不歡迎中國遊客。不過牌上還寫道「香港國家的香港人、台灣國家的台灣人的各位請不要被誤解」，希望香港及台灣旅客不要誤會。

據《自由時報》報導，中國這次疑似隱瞞武漢肺炎疫情，造成日本飯店、百貨、餐飲等觀光業者恐慌。時逢春節連假都會有大批中國旅客訪日，帶來大筆觀光財，但卻讓業者擔心遊客訪日同時會帶來病毒，令業者傷透腦筋。

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

整理包／武漢肺炎330例釀6死 台灣也現首例...

別肉搜感染者！台首例武漢肺炎確診 加護醫師列...

「其實我也很怕」武漢肺炎前線醫爆哭 一線男星...

防堵武漢肺炎 傳北韓暫拒觀光客入境

相關新聞

還有10團武漢團要來台玩 林佳龍：協調取消

2020-01-22 10:36

破400例！武漢肺炎最新統計 確診440例死亡9例

2020-01-22 10:19

陸人愛吃的「竹鼠」恐是武漢肺炎源頭！專家呼籲：不要吃野味

2020-01-22 10:16

防堵武漢肺炎 傳北韓暫拒觀光客入境

2020-01-22 10:12

武漢肺炎蔓延 陸國家衛健委專家：病毒存在變異的可能

2020-01-22 09:30

住家臨近海鮮市場 23歲武漢肺炎病癒者講述發病及治療經過

2020-01-22 09:18

疫情史上僅5次！世衛將檢視武漢肺炎 是否宣告公衛緊急事件受矚

2020-01-22 08:55

春節返鄉運量大！憂武漢肺炎疫情恐擴散 雙鐵繃緊神經

2020-01-22 08:40

武漢肺炎進入美國 華盛頓州確診男子曾到武漢旅遊

2020-01-22 04:01

武漢肺炎侵台首例確診 同機46人嚴密監控

2020-01-22 00:34

「決戰點在醫院」…武漢醫護爆群聚感染 恐不再只是有限度人傳人

2020-01-22 00:26

武漢「封城」防疫 備兩千張病床應戰

2020-01-22 00:30

別肉搜感染者！台首例武漢肺炎確診 加護醫師列10點省思

2020-01-22 09:26

台男去過武漢生病刻意隱滿旅遊史 護理師爆氣開嗆

2020-01-22 10:22

「其實我也很怕」武漢肺炎前線醫爆哭 一線男星幫打氣

2020-01-22 09:29

交通部研議暫停武漢航線 四大旅行社停止出團

2020-01-22 00:18

台灣確診病患兩側肺炎 狀況穩定已退燒

2020-01-22 00:12

武漢肺炎疫情恐失控 專家籲擴大採檢範圍

2020-01-22 00:04

武漢肺炎侵台 柯文哲批：不讓台灣參加WHO就是中國不對

2020-01-22 10:59

武漢肺炎延燒 專家：新型冠狀病毒幾乎等於SARS

2020-01-22 10:57

北市12家醫院春節開類流門診 柯文哲：讓發燒病人分流

2020-01-22 10:56

旅客進住台中市飯店 市府要求業者：先量額溫

2020-01-22 10:55

武漢肺炎可能導致腹瀉？專家籲記取SARS教訓 詳述症狀

2020-01-22 10:51

觀光局今天發函旅行社 暫停出團武漢

2020-01-22 10:47

防堵武漢肺炎 台鐵：重點列車已可索取到口罩

2020-01-22 10:43

武漢肺炎襲台 新北1例檢驗中

2020-01-22 10:31

整理包／武漢肺炎逾400例釀9死 台灣也現首例確診！疫情、預防方法一次看

2020-01-22 10:29

買不到兒童口罩 陸客憂武漢肺炎疫情比報導嚴重

2020-01-22 10:28

預防武漢肺炎病毒 台中市疫情防治提高至二級應變

2020-01-22 10:04

防武漢肺炎 農委會籲畜牧業者減少赴陸

2020-01-22 10:00

15名醫務人員染武漢肺炎 武漢市長認對危害認識不高

2020-01-22 09:55

難辨是流感或武漢肺炎 專家籲兩周內全面給付克流感

2020-01-22 09:45

武漢肺炎蔓延口罩廠訂單暴增 業者：防護關鍵在密閉性

2020-01-22 09:26

黃岡確診12例 湖北首次出現武漢以外城市感染病例

2020-01-22 09:15

大陸武漢肺炎增至324例確診病例 死亡6例

2020-01-22 08:51

WSJ：台灣出現武漢肺炎病例 北京阻台灣加入世衛成焦點

2020-01-22 08:46

武漢肺炎源頭恐是這一味！海鮮是無辜的

2020-01-22 08:00

武漢肺炎侵台 柯文哲呼籲：這段時間不要去武漢

2020-01-22 07:50

德病毒學者：中國有能力阻止武漢肺炎傳播

2020-01-22 06:59
看更多

熱門文章

台灣淪陷！疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

2020-01-21 18:08

整理包／武漢肺炎逾400例釀9死 台灣也現首例確診！疫情、預防方法一次看

2020-01-22 10:29

「對陸醫療沒信心」發燒拖9天不就醫！ 她返台確診武漢肺炎

2020-01-21 19:24

誇海口稱疫情「可防可控」 陸專家自己染上武漢肺炎

2020-01-21 19:50

武漢肺炎疫情隔岸燒 民眾自保這兩招最重要

2020-01-21 13:11

武漢肺炎進入美國 華盛頓州確診男子曾到武漢旅遊

2020-01-22 04:01

武漢肺炎源頭恐是這一味！海鮮是無辜的

2020-01-22 08:00

林佳龍：已要求國籍航空評估是否暫停武漢航線

2020-01-21 20:43

WSJ：台灣出現武漢肺炎病例 北京阻台灣加入世衛成焦點

2020-01-22 08:46

大陸女遊客遊花蓮疑似武漢病毒病例 衛生局採樣送檢

2020-01-21 12:03

竹市3例疑似武漢肺炎通報 1例排除2例尚待檢驗

2020-01-21 11:45

馬英九推出「鼠年賀歲片」 再次挑戰一日外送員

2020-01-21 12:28

武漢肺炎陸確診309例9省市淪陷 武漢市施行「進出管控」

2020-01-21 22:48

【重磅快評】連明示、暗示都不可以！蔡英文真的詞窮了

2020-01-21 17:46

國內第一例武漢肺炎確診病例 返國全程戴口罩就醫

2020-01-21 18:22

朱立倫無意參選 江啟臣有望角逐國民黨主席

2020-01-22 02:11

2名疑武漢肺炎病例檢驗 疾管署晚間6時提早公布結果

2020-01-21 17:35

住家臨近海鮮市場 23歲武漢肺炎病癒者講述發病及治療經過

2020-01-22 09:18

「決戰點在醫院」…武漢醫護爆群聚感染 恐不再只是有限度人傳人

2020-01-22 00:26

國民黨名拿掉「中國」？施明德半夜做夢說可改這樣

2020-01-21 15:35

連勝文：韓國瑜還是蠻厲害的 主角換別人結果還是一樣

2020-01-21 11:49

國民黨太老了？看看這些黨國大老 當年引領風騷時有多年輕

2020-01-22 09:00

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

2020-01-21 18:07

香港專家：武漢肺炎超級傳播者很可能已經出現

2020-01-21 18:58

破400例！武漢肺炎最新統計 確診440例死亡9例

2020-01-22 10:19

台灣首例武漢肺炎確診後 好市多、各賣場口罩民眾狂搶

2020-01-21 22:05

武漢肺炎侵台首例確診 同機46人嚴密監控

2020-01-22 00:34

孫大千：韓國瑜功過可檢討 但選舉證明韓國瑜大於國民黨

2020-01-22 09:00

我國證實確診首例武漢肺炎 專家：做好長期抗戰準備

2020-01-21 19:33

世衛組織最新公布 武漢肺炎已「可持續性人傳人」

2020-01-21 18:45

武漢肺炎擴散 陸民嚴厲質疑當地官方曾企圖隱瞞

2020-01-21 20:51

被藍營粉專點名開除黨籍 游淑慧：管太寬

2020-01-21 15:15

雲林副縣長選立委失利遞辭呈 縣長極力慰留今恢復上班

2020-01-21 12:22

武漢肺炎擴大！ 出遊日、韓、泰「如何買口罩」？

2020-01-21 13:28

美媒：美國發現武漢肺炎首例

2020-01-22 03:11

肺炎疫情蔓延！武漢市長：沒必要別到武漢 市民沒事別離開

2020-01-21 22:44

「其實我也很怕」武漢肺炎前線醫爆哭 一線男星幫打氣

2020-01-22 09:29

疫情史上僅5次！世衛將檢視武漢肺炎 是否宣告公衛緊急事件受矚

2020-01-22 08:55

交通部研議暫停武漢航線 四大旅行社停止出團

2020-01-22 00:18

武漢「封城」防疫 備兩千張病床應戰

2020-01-22 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top