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台男去過武漢生病刻意隱滿旅遊史 護理師爆氣開嗆

2020-01-22 10:22聯合新聞網 綜合報導

武漢肺炎疫情連日來擴增。圖／取自歐新社
武漢肺炎疫情連日來擴增。圖／取自歐新社
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截至本（22）日止，武漢肺炎不斷擴散，中國已確診440例，死亡9例，而我國在昨（21）日有名50多歲女性赴武漢工作回國時，出現咳嗽、呼吸急促等症狀，疾管署證實為國內首例武漢肺炎確診病例，除此之外，有護理師在臉書上發文，她表示收到消息，有台灣男子從武漢返台因感冒不適就醫，但男子未主動告知旅遊史，連住家地址也故意隱滿，護理師直嗆「拜託你們這些老鼠屎可以不要這樣嗎？」

有名護理師在《護理人護理魂-hi,I'm CC》上發文，她表示「剛剛看到醫師朋友說，有台灣人從武漢回，竟然不主動告知還不戴口罩，槓！就是有你們這種人，台灣才會淪陷」，接著她對使用情緒字眼而道歉，並表示因為太害怕才會那麼激動，她直嗆「但拜託你們這些老鼠屎可以不要這樣嗎？」

根據《ETtoday健康雲》報導，該護理師接受採訪時表示，患者因感冒不適就醫，當護理師詢問旅遊史，患者才表示自己剛從武漢回來，護理師解釋「此人回台灣不主動告知從武漢回來，也不戴口罩，並且還不給台灣家裡住址，給的是親戚的住址！」雖然事後檢查發現該名患者並沒有肺炎症狀，但這種行為實在不可取。

護理師也在文末宣導，若國人從武漢回台請主動告知疾管署，且戴上口罩保護自己，她表示「不要覺得沒事好不好，越沒事就越有事！請各位醫護人員相互提醒」，網友看完也回應「通常當事人都覺得無所謂，然後嚇死身邊的人」、「太過分了，都忘了當年SARS的可怕了嗎」、「不需恐慌，但要做好防護，全民都有責任」、「果然預防觀念還是一絲絲一毫毫都沒有存在，山頂洞人等級的」。

武漢肺炎肺炎

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