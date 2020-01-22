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住家近海鮮市場…23歲武漢肺炎治癒者 憶發病及治療經過

國民黨太老？看看這些黨國大老 當年引領風騷時多年輕

住家臨近海鮮市場 23歲武漢肺炎病癒者講述發病及治療經過

2020-01-22 09:18香港01 撰文：葉琪

王康從沒有去過最初爆發疫情的華南海鮮批發市場。（資料圖片）
王康從沒有去過最初爆發疫情的華南海鮮批發市場。（資料圖片）
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湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎後疫情迅速擴散，全國多地已至少有超過300宗確診病例，並有6宗死亡病例。

武漢市民王康（化名）是少數曾經染病但已治癒出院的人，他近日在接受內地傳媒訪問講述發病及治療的經過時，又透露出院近一星期身體仍未能完全恢復，呼吸不暢，「說話有一點氣喘籲籲，深呼吸會有一點的困難」，但幸好已逐漸好轉。

據《北京青年報》報道，年僅23歲的王康是在去年平安夜開始覺我身體不適，有頭暈、頭痛、四肢無力、四肢酸痛，「當時我以為是感冒，因為跟感冒差不多」。王康翌日到醫院接受靜脈注射治療，但效果不彰，數天後更連續發高燒。王康指，剛開始只是按照普通感冒的方式治療，未有住院而在家休息，病情最嚴重時食欲極差，「我吃不了東西，吃了就想吐，基本就喝了點粥，喝了點水。」

王康向內地傳媒提供住院時所拍攝的照片。（北京青年報）
王康向內地傳媒提供住院時所拍攝的照片。（北京青年報）
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王康其後接受簡單身體檢查，結果發現肝功能異常，加上高燒反覆不退，於是住院接受治療，並到內分泌科做全身檢查。及至1月2日，檢查結果顯示王康的血氧濃度已急跌至只有60%，恐怕有生命危險，並要用氧氣樽協助呼吸。王康指，此時已有專門醫護人員紀錄他的發病細節，詢問在哪裏工作、上下班經過甚麼地方、在哪裏住等。

報道提到，王康工作的地方是在漢口火車站附近，從沒有去過最初爆發疫情的華南海鮮批發市場，但住家距離市場的直線距離只有數百米。王康在1月2日下午獲安排轉院，入住專門收治新型冠狀病毒肺炎的金銀潭醫院，「有個證明，說高度疑似肺炎。」王康抵達醫院後不久就轉入深切治療部及重症病房。

王康指，住進金銀潭醫院後一直都要服藥，期間仍是反覆退燒及發燒，生活無法自理，但全靠姊姊一直悉心照顧，終在入院後第二天退燒。王康在1月10日轉病房，並且身體可簡單移動。住院期間，由於王康沒有食欲，故王康父母遵從醫生吩咐在外購買不少人體血清白蛋白作營養補充，每天服用一樽，直至5天後能夠進食。

王康表示，新型冠狀病毒肺炎沒有特效藥，亦沒有快速解決辦法，治療方法就是「激活你人體自身的免疫功能去對抗病毒，它會對其他的臟器官造成損傷，輸液（靜脈注射），還有打那種消炎、退燒之類的，主要是激活肺部活性，他們還說要打護胃、護肝的藥，保護各種器官，特別是腸胃。」整個治療過程中，大部分時間都是靜脈靜射，「前面幾天每天都是十幾瓶」，直至血氧濃度回升。但王康亦有提到，患上新型冠狀病毒肺炎後對腸胃損傷頗為嚴重，剛發病時吃一點東西就整個食道、胃部感到極度不適，後期更有大便出血、腸道損傷、肛裂等情況。

王康在最後表示，現在身體仍在慢慢恢復，「不能幹重活，不能運動量過大，但身體一天比一天好了，就是說話有一點氣喘籲籲，深呼吸會有一點的困難，普通的、正常呼吸是沒問題」，並有少許腸胃問題及消化功能欠佳，醫生所開的後續藥物亦主是幫助胸部活性的和抗流感。王康指，一個月後仍要回去醫院檢查，並感謝醫護人員的用心照顧，「金銀潭那邊的醫生說，如果有什麼不對勁的，一定要及時去。」。

王康現已出院。（北京青年報）
王康現已出院。（北京青年報）
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文章授權轉載自《香港01》

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