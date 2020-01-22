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別肉搜感染者！台首例武漢肺炎確診 加護醫師列10點省思

2020-01-22 09:26聯合新聞網 綜合報導

台灣出現武漢肺炎首例病例，加護病房醫師陳志金在臉書列出10點省思提醒民眾防疫重點...
台灣出現武漢肺炎首例病例，加護病房醫師陳志金在臉書列出10點省思提醒民眾防疫重點。 圖／聯合報系資料照片
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大陸武漢肺炎疫情持續延燒，21日一名55歲的女台商，發病9日自武漢返台，為我國第一例確診案例，讓台灣民眾群起戒備。有醫師就在臉書上列出10點省思，提醒大家及航空公司應注意事項外。更要民眾不要「肉搜」病患，一起對抗共同敵人「病毒」才是當務之急。

加護病房醫師陳志金21日在個人臉書列出10點省思，針對這次武漢肺炎疫情，先是表示台灣有能力在一天內確診，登機檢疫有其必要，民眾要對疾管署有信心。而對於搭機旅客，若出現相關症狀必須主動通報，已避免疫情進入社區；同班機的旅客，尤其是疑似病例的前後五排，應自主管理14天，若出現發燒或呼吸道症狀，應立即通報1922。

陳志金也建議航空公司，應考慮讓機組人員全面配戴口罩。若碰上旅客出現症狀，也應發給口罩，並考慮將該名旅客移動到乘客較少的區域，由專門一名機組員服務，減少接觸其他乘客的機會。該名旅客使用過的衛生紙等污染物、甚至是其所用的廁所，也應以塑膠袋密封、避免讓他人接觸、使用。

21日確診的女台商，因不信任大陸醫療體制，才在發病9日後自行返台就醫。對此陳志金也提醒，目前在大陸地區已被感染的台灣民眾，可能都會「想辦法」回台治療。陳志金建議若不能在當地通報，至台商設立的醫院就醫，或由政府安排專機集中載回，是否可考慮讓生病的人在登機時就主動通報，全程配合戴口罩並規劃在遠離其他旅客的區域回國。

陳志金強調，主動通報很重要，千萬別因為害怕被隔離而隱匿。而其他民眾雖然會產生恐懼，但也不該肉搜感染者。鄉民們應保護好病人個資，勿批評謾罵感染者，才能抵抗共同敵人「冠狀病毒」。

武漢肺炎肺炎

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