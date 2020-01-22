「其實我也很怕」武漢肺炎前線醫爆哭 一線男星幫打氣

武漢醫師在微博上發文，男星朱一龍鼓勵醫生。圖擷自 weibo 分享 facebook

2019新型冠狀病毒（2019-nCov）俗稱武漢肺炎，自去年12月爆發以來截至本月22日，中國大陸地區已確診317例，死亡6例。在防疫第一線的武漢醫生在微博發文抒壓，他表示自己做為武漢一線醫生，接到通知後所有休假全數取消，他知道這是責任但想到過新年不能陪在家人身邊，看著病情不停擴大，其實他也很害怕，而中國大陸一線男星朱一龍看到文章，也在底下留言「加油辛苦了」。

武漢肺炎疫情擴大，隨著確診人數增加，武漢醫生也忙得不可開交，就有名醫生在微博上發文，他表示做為一名武漢一線醫生，在本月20日接到通知後，醫生們所有休假都取消了，必須要24小時隨傳隨到，他表示「接到通知之前，我就有了心理準備，內心比較平靜，知道這是責任」。

接著這名醫生打電話回家，跟家人告知狀況，過了幾分鐘醫生的小孩回電表示「你給我們買的口罩，你也要戴好呀，不要傳染了呀，等你回來我們再吃一次年飯」，醫生聽到心裡一陣鼻酸，他解釋「我知道這些話是父母想對我說的話，借小朋友的口說出來了，能體會到他們的焦急擔心，眼淚就止不住了」。

醫生在文末標記明星朱一龍，他表示「可不可以給我一點鼓勵呀，其實我也很害怕，但我必須裝做成熟的樣子沖在一線，給患者活下去的希望」，朱一龍看到也回應「加油辛苦了，一定要保護好自己！才能幫助更多的人」。