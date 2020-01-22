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武漢「封城」防疫 備兩千張病床應戰

2020-01-22 00:30聯合報 記者呂佳蓉／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，重災區湖北武漢已加強管控人員進出。圖為武漢天河機場工作...
新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，重災區湖北武漢已加強管控人員進出。圖為武漢天河機場工作人員為旅客量體溫。 （美聯社）
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為了避免病毒持續擴散，武漢宣布管制人員進出，形同「封城」。武漢也宣布，凡確診患者除醫保報銷外，後續所有醫療費用將全部由武漢市政府承擔。武漢市衛建委昨天並表示，武漢除現有三家官方指定醫院設置了八百張床位專門用於收治病患外，近期還對醫療條件較好、水準較高的醫院，再騰出一千兩百張床位，以確保所有患者都能及時入院接受治療。

武漢市長周先旺昨天接受央視專訪時表示，目前武漢市的防控重點要把人民生命安全放首位。堅決防止疫情蔓延，確保「市內不擴散、市外不輸出」。周先旺說，「不能因武漢的疫情給其他城市帶來壓力。」

周先旺表示，武漢十四日就開始管控出行；廿日開始，對進出武漢進行管控。「原則上，我們建議外面的人不要到武漢，武漢的市民沒有特殊情況也不要出武漢。

配合武漢進行「封城」以控制疫情，大陸民航局昨天也下發通知，要求各運輸航空公司在做好疫情防控工作的同時，針對已經購買涉及武漢航班機票的旅客，如有退票要求，航空公司應當予以免費辦理。

大陸國家鐵路集團有限公司則宣布，配合武漢衛生防疫工作的部署要求，即時起至本月廿四日廿四時止，已購買武漢出發和到達的各次列車火車票的旅客，自願退票的，鐵路部門均不收取退票手續費。

包括大陸最大網路旅遊業者「攜程」等業者，昨也調整旅客的退訂、改訂政策。攜程表示，針對本月廿一日至二月八日（元宵節）前往武漢的旅遊預訂，所有損失由攜程自行吸收。

新成立的「武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部」廿一日發布通知，武漢將加強春節人群集中活動管理，按照「非必須不舉辦」的原則，減少大型公眾活動，並取消往年武漢春節期間最熱鬧的歸元寺祈福等活動。

武漢肺炎肺炎

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