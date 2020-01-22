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武漢肺炎疫情恐失控 專家籲擴大採檢範圍

2020-01-22 00:04聯合報 記者邱宜君陳雨鑫陳熙文賴錦宏／連線報導

中央流行疫情指揮中心昨天舉行記者會，證實國內出現首例武漢肺炎確診病例。記者余承翰...
中央流行疫情指揮中心昨天舉行記者會，證實國內出現首例武漢肺炎確診病例。記者余承翰／攝影
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中央流行疫情指揮中心昨宣布，台灣出現武漢肺炎首例確診個案，衛福部疾管署長周志浩表示，台灣現有防疫作為強度高，目前維持不變，但隨時檢討調整。專家建議，應該把採檢範圍擴大，針對中國大陸回來且有發燒或呼吸道症狀的旅客，都要採檢並追蹤，避免遺漏。

中央流行疫情指揮中心公布我國確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，為在大陸武漢工作的五十五歲台籍女性。行政院發言人Kolas Yotaka強調，已要求相關部會全力防堵疫情擴散，也請衛福部與疾管署向社會大眾更新最新疫情，在維護患者隱私的前提下，把可公布的資訊陽光化，減少民眾疑慮。

健保署也將於今天發文給各醫療院所，健保署長李伯璋表示，將以國安層級全力配合防疫與治療。另外，因應武漢肺炎疫情擴大，台積電、鴻海、聯發科等科技指標廠也宣布，啟動防疫總動員，面板雙虎群創、友達也成立防疫預警小組，追蹤疫情動態。

參與過ＳＡＲＳ防疫，在H7N9疫情時至上海訪查的中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，確診病例若沒去過市場，且身邊的人也沒生病，這就是一個壞消息，代表病毒分布範圍已超出目前辨識出的危險範圍，例如市場和醫院，可能存在當地任何地方，可以追溯的線已經斷了，很難處理。

「有必要擴大採檢範圍。」何美鄉說，沒有明顯接觸史的人也可能發病，這是一個滿大的警訊，中國資訊不清楚，現在沒病例的省市也出現病例，病人一定比想像的還要多。建議從中國來台、有發燒或有呼吸道症狀等旅客，都要採檢持續追蹤。

何美鄉回憶，這次的疫情和ＳＡＲＳ有許多類似之處，十七年前台灣有些ＳＡＲＳ案例是從廣東某些城市回來，但當時那些城市尚無確定病例；當時沒有明顯接觸史的ＳＡＲＳ案例，也和這次確診個案一樣，大多為輕症，應該是因為接觸到的病毒量比較低。針對第一例個案，務必詳細掌握其發病過程、接觸過什麼人，這些都是對於防疫有幫助的訊息。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前中國各省分和其他國得的確診病例，都與武漢相關，目前機場檢疫針對武漢航班，至於來自其他省分的中國旅客，如果十四天內發生肺炎，醫療院所也要依法通報。

何美鄉強調，國人唯一要做的是「如實告知病情、旅遊史」，如有咳嗽、發燒、呼吸道症狀應立即就醫，特別是有旅遊史，千萬別自私自利，隱匿症狀不就醫，出現防疫漏洞，因此讓疫情延燒，「有症狀就一定要儘速就醫。」

武漢肺炎肺炎

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