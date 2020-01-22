交通部研議暫停武漢航線 四大旅行社停止出團

交通部研議暫停武漢航線，請航空公司評估，圖為武漢機場健康檢查站。 （美聯社） 分享 facebook 台灣出現首例武漢肺炎確診案例，為加強防堵疫情，交通部長林佳龍昨晚在臉書發文說，已請華航和長榮兩家有經營武漢航線的國際航空，妥善評估是否有必要暫停武漢航線，並進一步協調中國東方、南方航空等陸籍航空同步評估。目前台灣飛往武漢的航班共此四家、每周十二班。

不過，林佳龍也說，因現階段涉及台灣民眾春節返國，仍會先以加強檢疫措施優先。同時，四大旅行社昨宣布即日起至二月底，湖北旅行團全部停止出團，希望將疫情傷害降到最低。交通部觀光局說，大陸武漢市組團社有八家，昨仍入境兩團廿四人，目前通報入境十團一七八人，今起至農曆春節期間，將加強檢疫工作。

觀光局也宣布退費原則，旅客取消武漢團，旅行社扣除必要費用後須全額退費。同時宣布指揮中心自昨日起提升武漢市旅遊疫情建議至第三級警示，也就是如非必要，應避免前往當地。

林佳龍指出，配合衛福部成立中央流行疫情指揮中心，加強機場及港口檢疫工作，尤其中港澳旅客。同時也透過旅行業者及導遊建立通報機制，提升觀光團防疫措施。林佳龍說，人是移動的，因此在觀光旅行團部分，透過觀光局利用旅行業者及導遊建立通報機制，加強防疫。

雄獅旅行社昨晚開第一槍宣布，二月底的湖北旅行團全部停止出團，除了無條件接受消費者退費外，同時也會協助旅客轉團。另外三月到五月的湖北團，產品暫停銷售。可樂旅遊、東南旅遊、五福旅遊隨後也陸續宣布停止出團武漢，並停售武漢團。

華航表示，為加強防範和保護機組員，飛航武漢航班的客艙組員執勤時可自主配戴口罩，回收餐點時也可戴手套。華航與長榮皆表示，即日起飛航中國大陸及香港地區航班，均另備有額外口罩，提供旅客索取。長榮航空則說，若航程中旅客有發燒等異常狀況，會盡量調整座位至較空曠或獨立區域。