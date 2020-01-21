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武漢肺炎疫情延燒！口罩、消毒液、香皂熱銷

2020-01-21 22:10中央社 台北21日電

大陸武漢肺炎疫情延燒，連台灣也發現確診病例，電子商務業者發現，一月至目前為止，「...
大陸武漢肺炎疫情延燒，連台灣也發現確診病例，電子商務業者發現，一月至目前為止，「口罩、消毒液、香皂」等商品搜尋關鍵字暴增。 歐新社
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大陸武漢肺炎疫情延燒，連台灣也發現確診病例，電子商務業者發現，一月至目前為止，「口罩、消毒液、香皂」等商品搜尋關鍵字暴增，不過，實體店面表示，銷售狀況平穩，沒有出現搶購或囤貨潮。

行政院長蘇貞昌在稍晚信心喊話表示，目前國內備有超過4400萬個外科口罩、193萬個N95口罩，呼籲民眾無需恐慌。

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，南韓、北京、深圳、浙江相繼出現確診病例，台灣今天出現1例境外移入的確診個案。世界衛生組織（WHO）表示，2019新型冠狀病毒可能具備持續人傳人能力。

生產口罩的業者康那香表示，確實觀察到路上戴口罩的人變多，但並未出現SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間民眾的「恐慌性囤貨心理因素」，現階段仍會安排口罩製造工廠在春節期間休假，這兩天會持續觀察最新情況調整班表。

個人護理通路商屈臣氏指出，每年1月是流感高峰期，向來口罩的需求量都會比較大，因此備貨量也比其他時間更多，以今年1月前三週為例，口罩的銷售量大概比去年底成長3成。

屈臣氏進一步說明，從18日開始，口罩的詢問度確實有大幅度的增加，但是不至於供不應求，未來相關需求增加，也會再與廠商協調，視情況補貨；而根據記者實地走訪門市，未觀察到有搶購的情形發生。

超商業者OK mart也表示，目前口罩銷售狀況平穩，並無出現民眾搶購囤貨情形，門市販售的口罩商品都有庫存，後續供貨無虞，也將持續販售相關商品滿足民眾需求。

另外，friDay購物觀察一月至目前為止，站上「口罩、消毒液、香皂」等日常清潔防護商品關鍵字搜尋較前兩週急速爆量千倍，目前friDay購物站上N95及醫療級口罩已全數售鑿；清潔、消毒液的銷量一月份至目前為止，短短兩週較前兩週爆量近百倍。

社群團購網ihergo愛合購觀察站內數據發現，統計至1月20日為止，站內口罩已賣逾15萬片，較12月整個月份明顯增加2.9倍，統計1月份站內最熱賣的口罩款式為「成人款醫用口罩」，其次是「活性碳口罩」跟「兒童醫用口罩」。

不過，愛合購指出，部分「醫用口罩」暫時缺貨下架，有部分廠商指缺貨原因，是受到疫情影響民眾搶購，但也有廠商透露，雖然民眾需求量變大，但缺貨因素還包括1月份逢過年休假，工廠休息導致產能降低，預估2月就有機會重新上架。

林口長庚感染醫學科主治醫師黃景泰也建議，民眾應減少到人多擁擠處，防疫關鍵是要「用肥皂勤洗手」徹底清潔，且在沒有洗手之前，不要碰觸臉、不要揉眼睛、接觸口鼻。

至於口罩的選用，黃景泰說，一般民眾只要用外科口罩即可，但口罩要包覆口鼻，做好物理性的遮蔽，只要有污染就更換口罩。由於N95相當包覆、難透氣，一般民眾不需要配戴N95，否則戴不住也等於白費。

武漢肺炎肺炎

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