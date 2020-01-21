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武漢肺炎／美媒：美國開始研發疫苗 可能需1年時間

2020-01-21 21:20香港01 記者凌俊賢／報導

美國國家過敏及傳染性疾病研究所主任福奇指出，目前正在研發武漢肺炎疫苗的初步步驟，...
美國國家過敏及傳染性疾病研究所主任福奇指出，目前正在研發武漢肺炎疫苗的初步步驟，可能一年多之後才能取得疫苗。 圖／疾管署提供
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武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，美媒1月21日報道，美國國家過敏及傳染性疾病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）正研究針對這種病毒的疫苗。

美國有線新聞網絡（CNN）引述研究所主任福奇（Anthony Fauci）指出，研究院正進行研發疫苗的初步步驟，可能要幾個月才會展開第一階段臨床試驗，一年多之後才能取得疫苗。

報道引述美國醫學院權威之一貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）疫苗科學家霍特茲（Peter Hotez）指出，一組在德州、紐約及中國的科學家亦正研發疫苗。

他表示，比起愛滋病病毒（HIV）或流行性感冒等病毒，研發冠狀病毒疫苗比較沒那麼多困難。他又指出，若成功研發疫苗，醫護人員可能是第一批到接受注射的對象之一，因為他們需直接面對病患者。

他又認為，科學家能針對不到1個月前才發現的病毒，展開疫苗研發工作，是「很了不起」的事。他將這歸功於迅速測定以及公布病毒基因序列的中國研究員。霍特茲又指出，沙士（SARS，嚴重急性呼吸系統綜合症）疫情爆發時花近1年辨明並繪出完整基因碼，現在幾周就完成。

福奇強調，有關今次新型冠狀病毒肺炎還有很多問題，情況還在演變，很難預測最後會變成怎樣，所以我們必須非常嚴肅看待。

延伸閱讀：

武漢肺炎症狀似感冒？死亡率與沙士接近？　防疫必須知道的7件事

【武漢肺炎】內地專家組：不明肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒

文章授權轉載自《香港01》

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