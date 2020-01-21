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家庭爆感染 港專家：武漢肺炎恐進第三波散播

2020-01-21 20:00中央社 香港21日電

香港傳染病學家袁國勇表示，當務之急是在武漢肺炎「未完全」進入第三波散播，採取預防...
香港傳染病學家袁國勇表示，當務之急是在武漢肺炎「未完全」進入第三波散播，採取預防措施。 路透社
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香港著名傳染病學家袁國勇今天表示，大陸武漢肺炎已進入第三波個案，即在家庭和醫院散播；當務之急是在「未完全」進入第三波時採取預防措施，阻止疫情散播。

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、衛生署衛生防護中心總監黃加慶和醫院管理局質素及安全總監鍾健禮下午會晤記者，回答武漢肺炎問題。

2003年曾協助港府防治嚴重急性呼吸道症候群的袁國勇說，武漢新型冠狀病毒首先經由動物傳入人類體內，引起散發性病例，這首先在武漢華南海鮮城發生，是第一波傳染。

病毒的第二波爆發，是由海鮮城傳播至附近居民；第三波爆發是在一些家庭和醫院傳播。

他說，如果病毒在社區爆發，大量沒有去過武漢的人感染病毒，情況就相當嚴重，會出現當年SARS的情況，這是當前首要阻止的事。

他說，希望在武漢新型冠狀病毒未完全進入第三波之際採取預防措施，阻止疫情散播。

袁國勇說，香港當局對武漢肺炎採取的預防措施，已較其他地方嚴厲，因為香港有過SARS的慘痛教訓；當局已把防疫情況提升至中等的嚴重級別，這種級別的防疫高於其他地方，但也引起一些市民批評，認為過於嚴厲。

但他說，2003年香港爆發SARS，導致約300人死亡，汲取這次教訓，香港當局因此採取較為嚴厲的預防措施。

袁國勇早前曾前往武漢視察當地疫情，他說，不覺得當地或大陸方面有意隱瞞疫情。

他說，有人質疑武漢突然大量新增新型冠狀病毒確診病例，因此質疑大陸方面隱瞞疫情，但這是因為大陸方面有了快速測試劑，讓原先感染的人很快得知結果。

袁國勇並說，武漢已成疫區，市民不該前往。

另外，鍾健禮說，目前香港已有117起涉及武漢的病例，但所有病人對測試劑都呈現陰性反應，即他們沒有感染武漢新型冠狀病毒。

武漢肺炎肺炎香港疫情傳染病

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