武漢肺炎返台確診首例 患者狀況穩定已退燒

武漢肺炎新增病例爆增，武漢市民們紛紛戴口罩防護。 歐新社 分享 facebook

台灣出現首例武漢肺炎確診個案，疾管署防疫醫師黃婉婷說，患者是在11日開始出現咳嗽及喉嚨痛等症狀，檢查後發現有兩側肺炎，但狀況穩定，已經退燒。

武漢肺炎中央流行疫情指揮中心今天晚間證實，有一名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，這是中國大陸武漢肺炎疫情擴散以來，第一起移入台灣的病例。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，該名病患是在武漢工作的台灣人，有內分泌的慢性病史，在1月11日出現咳嗽、喉嚨痛、身體虛弱等症狀，沒有去過當地市場，也沒有接觸到禽鳥或食用野味。

黃婉婷說，患者因為對當地醫療沒有信心，因此當地沒有就醫，發病後第9天，也就是20日晚間搭飛機從武漢到桃園機場；病患在機上幾乎全程配戴口罩，僅在吃飯時有拿下來。

她表示，患者在飛機抵達桃園機場後，就告知檢疫人員身體不適，並有相關旅遊史，現場有發現病患發燒跟呼吸有點快的現象，因此轉送到醫院去，檢查後發現有兩側肺炎，但狀況穩定。

黃婉婷說，患者血氧濃度維持很好，也可以正常聊天，今天也已經退燒，會持續觀察。由於武漢肺炎並沒有特效藥物，目前採用支持性療法。

她表示，目前機上乘客跟機組人員共46名接觸者，會做自主健康監測。