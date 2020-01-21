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武漢肺炎境外移入台灣首例 46名接觸者追蹤中

2020-01-21 19:00中央社 台北21日電

國內確定出現第一例境外移入，也是國內首例武漢肺炎確診病例。疾管署長周志浩表示，目...
國內確定出現第一例境外移入，也是國內首例武漢肺炎確診病例。疾管署長周志浩表示，目前防疫措施都維持不變，台灣目前採取的防疫措施是全世界最加強的，還會隨時檢討調整。本報資料照片
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中央流行疫情指揮中心今晚宣布，1名台灣女性返台時主動通報並確診武漢肺炎，直接就醫未進入社區，同機乘客等46名接觸者在追蹤中。疾管署提升武漢旅遊建議到第三級警告，民眾非必要別去。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心晚間臨時舉行記者會，由衛生福利部長陳時中宣布，台灣確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎（俗稱武漢肺炎）個案。

個案為居住南部50多歲女性，在中國大陸武漢工作，20日由武漢搭機入境，因有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，由機場檢疫人員安排後送就醫，X光檢查顯示有肺炎，今日檢驗確認為新型冠狀病毒陽性，持續於醫院負壓隔離病房治療中。

陳時中表示，這名個案是直接在機場檢疫時發現、通報，立即後送隔離治療。但因為沒有進到台灣國境內，除了跟機上乘客接觸，沒有跟其他民眾做密切接觸，也沒有進入社區，請民眾不用恐慌。目前追蹤確診個案的接觸者共46名。

目前嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心為第三級，陳時中說，因此明確診個案沒有進到社區，指揮中心仍維持第三級。

因武漢肺炎疫情擴散，且台灣確診首例武漢返台的境外移入，指揮中心宣布，自即日起提升中國大陸武漢市旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），提醒民眾如非必要應避免前往當地。

武漢肺炎肺炎陳時中發燒疫情

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