機上加強檢疫 疑似症狀者應隔2公尺距離

武漢肺炎向外擴散，台灣已確診1例。 路透社 分享 facebook

武漢肺炎疫情有擴大疑慮，國內出現第一起境外移入。疾管署防疫醫師提醒航班機組人員，如果發現有疑似傳染病症狀的乘客，應請他戴上口罩，並安排到與其他旅客有適當區隔的座位，保持約2公尺的距離。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青提醒機組人員務必依照「入出境航空器疑似傳染病旅客含機組員之處理作業建議原則」辦理。

而民眾入境時如果身體不適，應主動告知檢疫人員，否則可依「傳染病防治法」第69條，處新台幣1萬至15萬元罰鍰。

林詠青表示，現階段所有來自中國大陸、香港、澳門的飛機，以及「小三通」的船舶，都會在機上廣播，提醒旅客只要有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，一定要主動告知檢疫人員，以便進一步評估風險。

林詠青表示，針對中國武漢地區來的班機，將採取「登機檢疫」，檢疫人員直接上機，如果有旅客有相關症狀，會先留在飛機上仔細詢問，判斷是否需要後送。另外，除了所有入境旅客都要經過的發燒篩檢站，武漢來的班機還會在登機口增加一道篩檢措施，等於有兩道關卡。

林詠青表示，如果旅客發燒到攝氏38度以上，或是有流鼻水、呼吸急促等症狀，檢疫人員會評估後送，送到醫院後進一步採檢，視狀況隔離或通報。

林詠青提醒，有到過武漢地區的民眾，回台14天內如果有相關症狀，也務必迅速就醫，並告知醫師旅遊史。如果規避檢疫狀況，可依「傳染病防治法」第69條，處新台幣1萬元以上、15萬元以下罰鍰。

林詠青表示，該名乘客應有指定的機組員服務，減少接觸人數。使用過的衛生紙等污染物，應置於感染性塑膠袋密封。

林詠青建議台灣民眾，現階段沒必要不要到武漢或已有病例的省分，如果非得要去，也盡量不要到市場、醫院等人多場所，並戴好口罩、勤洗手，返家後立即沐浴更衣，降低傳染的風險。