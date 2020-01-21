阻肺炎疫情擴散 武漢加強人員進出管制

武漢肺炎疫情蔓延，武漢市衛健委今天宣布對進出該市人員加強管控，不組旅遊團外出。網路上還流傳一份該市風景區的官方文件，要求所有員工一律不得離開武漢。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，截至21日上午，中國已有武漢、北京、上海、浙江、廣東及貴州省等地共確診219例（武漢198例、北京5例、廣東14例、上海2例），其中死亡4例。

中國官媒中央電視台今天報導，武漢市衛生健康委員會表示，為遏制疫情擴散，武漢對進出該市人員加強管控，武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門會對進出該市的私家車進行抽檢，檢查是否攜帶活禽、野生動物。

報導指出，14日起機場、火車站、長途汽車站和客運碼頭已安裝紅外線測溫儀，加強對離開武漢旅客的體溫檢測。對已發熱的旅客進行登記、發放宣傳測和口罩，以及辦理免費退票或改簽，並指導轉診。

此外，網路上流傳一份蓋有「中共武漢市委東湖生態旅遊風景區工作委員會」公章的官方文件，文件表示，據20日晚間市委市政府緊急會議和21日上午工委管委會的緊急會議精神，「今天起至疫情解除，所有人員（含體制內和派遣制工作人員）除極特殊情況外，一律不得離開武漢市」。

對於人員管控問題，中國國家衛健委高級別專家組成員曾光20日便呼籲，「現在能不到武漢去就不去，武漢人能不出來就不出來」；專家組長鍾南山則直指，若有發燒還堅持出門回老家的人，「相關部門檢測到後，應該強制性禁止他們出去」，顯見提高防範疫情的級別。