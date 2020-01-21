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中國醫護確診武漢肺炎 研判仍屬有限度傳播

2020-01-21 16:38中央社 台北21日電

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心21日提供中國疾控中心最新通報資料，目前中...
嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心21日提供中國疾控中心最新通報資料，目前中國已確診219例個案，包括武漢198例（其中15人為醫護）、廣東省14例、北京市5例及上海市2例，目前疫情應還在有限性人傳人的範圍內。圖／中央社
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武漢肺炎疫情有擴大疑慮，中國已有醫護確診。疾管署分析，目前疫情仍屬有限人傳人，若中國其他省份疫情擴散，將評估提升旅遊疫情建議。民眾若入境時身體不適，應主動檢疫報到。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情週報時表示，台灣目前沒有武漢肺炎確診個案，20日新增2名通報的疑似病例，目前在醫院急診隔離房觀察治療並採檢送驗中。

指揮中心提供中國疾控中心今天通報資料，目前中國已確診219例個案，包括武漢198例（其中15人為醫護）、廣東省14例、北京市5例及上海市2例。廣東又有2起家庭群聚，但其家庭成員有武漢旅遊史。

莊人祥說，中國目前有家庭群聚、醫護感染，都還在有限性人傳人的範圍內，意指需要近距離、長時間接觸，如家人、醫護人員，比較容易受到感染。MERS也是有限度傳染，但當時也曾在韓國引發院內感染。

疾管署疫情中心主任劉定萍在疫情週報時表示，目前針對武漢的旅遊建議是第二級警示，因其他省份的疫情多是武漢境外移入，如果當地有群聚疫情，也會評估提升旅遊建議到第一級注意或第二級警示。

莊人祥表示，有關新型冠狀病毒的散播，主要還是與武漢旅遊史相關，特別提醒有武漢旅遊史民眾，在發病過去14天內若有旅遊史，可先打1922由其引導並戴上口罩就醫。

因應春節假期，醫院急診可能壅塞，莊人祥也說，應避免出入人多擁擠處，診所也都備有抗病毒藥物，民眾不一定要到醫院才能拿到藥物，應就近就醫，減少被傳染疾病風險。

疾管署已加嚴邊境檢驗作業，防疫醫師林詠青表示，除了武漢直飛班機有登機檢疫，針對中國、香港、澳門入境的班機，最快過年前也會開始發衛教單張，強調過去14天有去過武漢、有發燒、呼吸道症狀，應立即告知空服員或檢疫人員。

林詠青表示，因新型冠狀病毒可能有14天潛伏期，有武漢旅遊史者也可能是入境後才出現發燒、咳嗽症狀，屆時應打電話給1922，由專人引導就醫，切莫自行就醫，以免來不及防護讓感染擴大。

有些旅客若身體不適可能會服用退燒、止咳藥物，林詠青說，這些藥物會降低症狀，導致在入境時不能被篩出，希望有上述情況的民眾應主動向機場或港口檢疫人員報到。

武漢肺炎肺炎醫護人員機場疫情

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