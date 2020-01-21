專訪：武漢肺炎恐帶來與SARS相似風險

德國之聲 ：請問是什麼樣的原因讓新型冠狀病毒具有這麼強的危險性？

麥肯泰爾：我們目前仍不知道這個病毒有多危險，但是它似乎與SARS病毒，與中東呼吸症候群冠狀病毒有關。 目前世界上有其他種僅會對人體造成輕微感染的冠狀病毒，這些感染通常會出現如感冒一般的症狀。 然而，過去仍出現像2003年SARS與2012年的中東呼吸症候群兩次大規模感染的情況。 這次的新型冠狀病毒所導致的症狀與這兩次大規模感染的症狀相似，但是死亡率比SARS與中東呼吸症候群低。 目前的200多個案例中，僅有四個死亡案例。

德國之聲：據了解，澳洲官方已開始針對可能感染新型冠狀病毒的人進行檢驗。 你認為各國該怎麼做來預防新型冠狀病毒擴散？

麥肯泰爾：防止新型冠狀病毒擴散的首要條件是檢驗出已受感染的人，並盡速將他們隔離，避免他們將病毒傳染給別人。 接著，疾病管制單位應該追蹤過去與他們有接觸的人，並觀察這些人是否開始出現類似症狀。 再來，個人應該運用各種防疫措施來避免被病毒感染。 相關的防疫措施包含穿戴防疫用具、勤洗手。 對於常出入醫院的人來說，他們更應該貫徹防疫措施，因為SARS跟中東呼吸症候群都曾在醫院爆發大規模感染的情況，不少病患與醫護人員都因此而喪命。 醫院應該對於相關的大規模感染提高警覺。

德國之聲：與2002跟2003年SARS的大規模感染情形相比，妳認為這個新型冠狀病毒會帶來相同程度的風險嗎？

麥肯泰爾：我認為這是有可能的，因為目前這個新型冠狀病毒已造成一些嚴重的症狀，而這些症狀與SARS的症狀類似。 雖然目前新型冠狀病毒的致死率比SARS低，但是我們尚未從中國得到仔細的分析數據，所以我們等待中國公布最新的染病數據。

德國之聲：這個新型冠狀病毒源自於何處？ 有可能有其他類似的病毒在外流竄嗎？

麥肯泰爾: 很多病毒都源自於動物，而有時這些病毒會從動物身上轉移到人類，例如SARS跟中東呼吸症候群都是透過類似的途徑導致人類被感染。 針對新型冠狀病毒，目前的假設是它也是從動物轉移到人類身上，但我們目前不能證明這個假設的准確性。

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