大陸貴州貴陽市通報 一起武漢肺炎疑似病例

中國貴州省貴陽市衛生健康局今天通報一起疑似2019新型冠狀病毒感染患者。該患者12日從武漢返回貴陽，21日淩晨，貴州省疾控中心對該患者檢測顯示為新型冠狀病毒核酸陽性。

這是貴州首度通報出現疑似武漢肺炎疫情。

通報稱，貴州省疾控中心已按防控規範，將標本送中國疾控中心複核，並報國家衛生健康委員會專家組進一步認定。貴陽市衛生健康部門將根據國家專家組認定結果，第一時間向社會公布相關資訊。目前，該疑似病例已及時安排進入隔離區就診。

通報並稱，貴陽市衛生健康部門已加強預檢分診、發熱門診等相關工作和公共場所防控措施，發現此例疑似病例後，正全力展開病例診治、密切接觸者調查和醫學觀察。