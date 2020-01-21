武漢肺炎防疫 楊鎮浯：金門已完成整備

金門縣長楊鎮浯表示，金門縣衛生局已就金門地區可容納的空間及萬一發生疫情等相關整備都做了確認，務求希望不要有疫情發生。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影 分享 facebook 中國武漢肺炎疫情升溫，金門縣長楊鎮浯今天視察水頭碼頭防疫作為時指出，防疫視同作戰，有信心金門防疫不會出現缺口，衛生局已完成整備，即便發生疫情也有能力處理。

楊鎮浯表示，由於金門特殊的地理位置，加上每年小三通往來人數非常龐大，金門位於第一道關口，從過去的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）到非洲豬瘟，到現在武漢新型冠狀病毒，金門一向的態度就是防疫視同作戰，不會讓金門成為防疫缺口。

楊鎮浯說，過去以來，金門每道關口都非常嚴謹，碼頭所有空間都用上了，密集地提醒旅客，除儀器設施的篩檢，也要注意自主檢查。

楊鎮浯指出，金門縣衛生局已就金門地區可容納的空間及萬一發生疫情等相關整備都做了確認，務求希望不要有疫情發生，即便發生疫情也有能力處理。

金門縣衛生局表示，已完成相關防疫整備作為，包含衛生福利部金門醫院日前已舉辦4場次醫療照護工作人員相關教育訓練，以提升人員對相關疾病的通報、照護等認知；並於15日辦理疫情桌上演練，強化橫向聯繫及相關收治動線的熟練度。

衛生局指出，16日也進行轄區醫院實地整備的稽查，內容包含有動線規劃、醫院的應變計畫整備、緊急調床、消毒作業及防疫物資貯備等多項，查核結果都符合中央規範。

在此同時，衛生局也函請地區開業的醫療院所，加強落實問診機制，確實詢問並記錄旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，以及病人分流看診相關感染管制措施及通報；另針對港埠及機場等發現的發燒個案，須加強疫情調查追蹤，直到個案症狀解除為止。

金門縣衛生局副局長李金治受訪表示，疾病管制署金門辦事處在小三通的發燒篩檢站，針對攔檢的旅客，都會特別詢問武漢旅遊史，並加強衛教宣導。

衛生局提醒鄉親，返回台灣地區入境時，如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。入境14天內如有異常狀況，可撥打防疫專線1922，並戴上口罩盡快就醫。