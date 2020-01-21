親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
罷韓投票將成案
陳師孟監委辭職
武漢肺炎疫情增
政治
軍事
綜合

整理包／武漢肺炎累計四死 跟SARS差別在哪？疫情、預防方法一次看

武漢肺炎防疫 楊鎮浯：金門已完成整備

2020-01-21 15:23中央社 金門縣21日電

金門縣長楊鎮浯表示，金門縣衛生局已就金門地區可容納的空間及萬一發生疫情等相關整備...
金門縣長楊鎮浯表示，金門縣衛生局已就金門地區可容納的空間及萬一發生疫情等相關整備都做了確認，務求希望不要有疫情發生。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
分享
中國武漢肺炎疫情升溫，金門縣長楊鎮浯今天視察水頭碼頭防疫作為時指出，防疫視同作戰，有信心金門防疫不會出現缺口，衛生局已完成整備，即便發生疫情也有能力處理。

楊鎮浯表示，由於金門特殊的地理位置，加上每年小三通往來人數非常龐大，金門位於第一道關口，從過去的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）到非洲豬瘟，到現在武漢新型冠狀病毒，金門一向的態度就是防疫視同作戰，不會讓金門成為防疫缺口。

楊鎮浯說，過去以來，金門每道關口都非常嚴謹，碼頭所有空間都用上了，密集地提醒旅客，除儀器設施的篩檢，也要注意自主檢查。

楊鎮浯指出，金門縣衛生局已就金門地區可容納的空間及萬一發生疫情等相關整備都做了確認，務求希望不要有疫情發生，即便發生疫情也有能力處理。

金門縣衛生局表示，已完成相關防疫整備作為，包含衛生福利部金門醫院日前已舉辦4場次醫療照護工作人員相關教育訓練，以提升人員對相關疾病的通報、照護等認知；並於15日辦理疫情桌上演練，強化橫向聯繫及相關收治動線的熟練度。

衛生局指出，16日也進行轄區醫院實地整備的稽查，內容包含有動線規劃、醫院的應變計畫整備、緊急調床、消毒作業及防疫物資貯備等多項，查核結果都符合中央規範。

在此同時，衛生局也函請地區開業的醫療院所，加強落實問診機制，確實詢問並記錄旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，以及病人分流看診相關感染管制措施及通報；另針對港埠及機場等發現的發燒個案，須加強疫情調查追蹤，直到個案症狀解除為止。

金門縣衛生局副局長李金治受訪表示，疾病管制署金門辦事處在小三通的發燒篩檢站，針對攔檢的旅客，都會特別詢問武漢旅遊史，並加強衛教宣導。

衛生局提醒鄉親，返回台灣地區入境時，如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。入境14天內如有異常狀況，可撥打防疫專線1922，並戴上口罩盡快就醫。

武漢肺炎肺炎楊鎮浯金門小三通

延伸閱讀

楊鎮浯、吳志揚 齊聲拱朱立倫擔黨主席

挺朱立倫承擔黨魁 楊鎮浯：提台灣主體的新兩岸...

國民黨浴火重生？金門縣長楊鎮浯：讓青壯世代接...

憂心限縮衝擊金門 楊鎮浯：執政黨務實看待兩岸

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

整理包／武漢肺炎累計四死 跟SARS差在哪？疫情、預防方法一次看

2020-01-21 15:42

武漢的武漢肺炎大防疫：中國緊急頒布「出入武漢人員管制」

2020-01-21 16:56

春節台商返鄉難防武漢肺炎？陳其邁：已做好各項準備

2020-01-21 16:18

專訪：武漢肺炎恐帶來與SARS相似風險

2020-01-21 16:53

春節共83人出團到武漢旅遊 防疫繃緊神經

2020-01-21 16:53

中國醫護確診武漢肺炎 研判仍屬有限度傳播

2020-01-21 16:38

因應武漢肺炎 廣州八院取消休假「全副武裝」

2020-01-21 15:45

疫情爆發不到一個月　美開始研發武漢肺炎疫苗

2020-01-21 15:13

機場篩檢防武漢肺炎 鄭文燦：配合防疫送後桃園醫院

2020-01-21 15:12

危機總動員！武漢肺炎擴散 WHO召開緊急會議

2020-01-21 14:45

「家還是得回…」春運躲病毒 遊子返鄉戴口罩衝了

2020-01-21 14:42

SARS夢魘再現！多省淪陷中國官媒喊話：莫慌

2020-01-21 14:42

二輪人傳人？港澳台警戒 陸必詢問旅遊史

2020-01-21 14:42

「疫情在爬坡…」中國病例暴增219例確診15醫護感染

2020-01-21 14:39

武漢肺炎 蔡英文總統：提醒民眾入境不適 應主動通報

2020-01-21 14:38

防武漢肺炎 林佳龍：加強檢疫 建立通報機制

2020-01-21 14:38

武漢肺炎處於爬坡階段 大陸15醫護確診

2020-01-21 14:34

武漢肺炎升溫 疾管署：防疫物資足 全台逾千張負壓病床

2020-01-21 14:21

觀察站／武漢肺炎我們要警覺 不必太恐慌

2020-01-21 13:54

李克強要求加強港澳台防疫合作

2020-01-21 13:54

疾管署定心丸 逾千張負壓隔離病床待命

2020-01-21 13:54

醫師促因應 醫院入口設紅外線熱顯像儀

2020-01-21 13:53

WHO：武漢肺炎擬列緊急公衛事件

2020-01-21 13:53

武漢肺炎延燒／口罩一夜漲近3倍 板藍根又掀搶購潮

2020-01-21 13:50

武漢肺炎確診病例為何暴增？專家：採新試劑檢測

2020-01-21 13:49

備戰！武漢成立疫情防控指揮部 機場、車站、碼頭安裝紅外線測溫儀

2020-01-21 13:47

國人赴陸旅遊 旅行社：約一成取消或轉團

2020-01-21 13:42

武漢肺炎蔓延 中國網路懷念堅持講真話的蔣彥永

2020-01-21 13:42

影／女陸客發燒疑武漢肺炎 花蓮衛生局：防疫工作做足

2020-01-21 13:39

武漢肺炎擴大！ 出遊日、韓、泰「如何買口罩」？

2020-01-21 13:28

影／視察桃機疏運！嚴防武漢肺炎 蘇揆：有症狀快就醫

2020-01-21 13:22

港專家推算武漢肺炎病例可能超過1300宗

2020-01-21 13:21

武漢肺炎疫情隔岸燒 民眾自保這兩招最重要

2020-01-21 13:11

南韓首例新型冠狀病毒肺炎 患者病情好轉

2020-01-21 13:07

傳上海再添肺炎病例 嘉里中心：疑似肺結核

2020-01-21 13:01

影／防堵武漢肺炎 蘇貞昌籲第一線人員嚴加把關

2020-01-21 13:00

防武漢病毒搶購N95口罩？桃園市衛生局：沒必要

2020-01-21 12:53

澳洲篩檢首起武漢肺炎疑似病例 患者曾赴中國

2020-01-21 12:43

武漢肺炎危機總動員！中國緊急拖出抗SARS老將穩軍心

2020-01-21 12:24
看更多

熱門文章

新竹馬偕貼公告 急診出現武漢肺炎觀察個案

2020-01-21 08:27

新竹馬偕有武漢肺炎疑似病例？ 疾管署：醫院已撤公告

2020-01-21 09:11

大陸冠狀病毒肺炎證實會人傳人 15名醫護人員已被感染

2020-01-21 07:12

藍粉專連署要開除韓國瑜、羅智強、游淑慧？游：他昏了

2020-01-21 10:58

年改政策做微調？ 蔡英文：取捨之間再看一下整個情況

2020-01-20 20:50

誓言脫離統獨勒索 郝龍斌宣布參選國民黨主席

2020-01-20 19:10

武漢肺炎懶人包／如何預防感染 一文了解傳播途徑、防護措施

2020-01-20 19:45

武漢肺炎疫情隔岸燒 民眾自保這兩招最重要

2020-01-21 13:11

孫大千：總統大選充滿恐懼和仇恨 選後留下三難題

2020-01-21 08:21

武漢肺炎擴散各省市至217例 習近平：堅決遏制疫情蔓延

2020-01-20 19:27

新病毒傳染途徑成謎 一張表看武漢肺炎與SARS比較

2020-01-21 00:12

大陸女遊客遊花蓮疑似武漢病毒病例 衛生局採樣送檢

2020-01-21 12:03

連勝文：世界最艱辛工作是在敘利亞拆彈、當國民黨主席

2020-01-21 09:26

鍾南山：14個醫護人員感染新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 23:31

竹市3例疑似武漢肺炎通報 1例排除2例尚待檢驗

2020-01-21 11:45

當年金門空戰8:0大勝共軍 國軍響尾蛇飛彈再進化！

2020-01-21 08:00

馬英九推出「鼠年賀歲片」 再次挑戰一日外送員

2020-01-21 12:28

總統府聲明 蔡英文專訪並無改變年改政策之意

2020-01-20 23:19

89歲老翁不治 武漢肺炎累計死亡個案增至4宗

2020-01-21 07:23

武漢肺炎肆虐 3分鐘了解疫情及預防措施

2020-01-21 09:56

不能批准陳師孟辭呈？ 蔡總統：他是經立院同意通過

2020-01-20 22:10

整理包／武漢肺炎累計四死 跟SARS差在哪？疫情、預防方法一次看

2020-01-21 15:42

影／突宣布退政壇 段宜康：想很久了！人生新階段的開始

2020-01-20 18:07

加強監控！中國武漢以外地區返台14天內肺炎也要通報

2020-01-20 20:03

連勝文：韓國瑜還是蠻厲害的 主角換別人結果還是一樣

2020-01-21 11:49

被問到國民黨改革 韓國瑜：No comment！

2020-01-20 17:21

周刊爆料喬貸款助詐騙犯潛逃 曾銘宗澄清不認識當事人

2020-01-21 08:50

武漢肺炎跨省跨國擴散 我成立疫情指揮中心

2020-01-21 00:24

為何武漢肺炎兩日新增136例？ 防疫專家這麼說....

2020-01-20 18:27

提改革3必須 郝龍斌參選藍黨主席

2020-01-21 00:33

參選國民黨主席？ 謝龍介：就怕被罷韓政治操作

2020-01-20 20:49

遏制武漢肺炎疫情 李克強首提加強與台灣溝通合作

2020-01-21 09:20

願意蔡習會？ 蔡英文：有助兩岸和平穩定都可以考慮

2020-01-20 21:49

陳柏惟：支持罷免票讓韓國瑜自由 願助高市府募款

2020-01-20 18:05

黨主席補選「風向」？張雅屏：除了錢 我什麼都符合

2020-01-21 11:09

共軍電偵機出沒東海空域 未進入我防空識別區

2020-01-21 00:23

雲林副縣長選立委失利遞辭呈 縣長極力慰留今恢復上班

2020-01-21 12:22

慢台灣近1周 大陸將武漢肺炎列SARS同級法定傳染病

2020-01-21 09:27

搶購N95口罩大增 部分藥局缺貨

2020-01-21 00:08

美豬、美牛再闖關？ 蔡總統：沒有時間表

2020-01-20 22:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top