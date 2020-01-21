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「疫情在爬坡…」中國病例暴增219例確診15醫護感染

2020-01-21 14:39世界日報 中國新聞組／綜合21日電

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒引起的肺炎（2019-nCoV），已在中國各省市和亞洲國家擴散，中國官方媒體21日說，截至20日晚間，中國境內累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例224例，其中確診219例，已造成四人死亡，15名醫護人員被感染。

中國新型冠狀病毒感染病例大幅上升至224例 中國專家稱新型病毒已確認存在人傳人感...
中國新型冠狀病毒感染病例大幅上升至224例 中國專家稱新型病毒已確認存在人傳人感染 14名醫護人員感染 習近平要求控制疫情維穩 美聯社
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官方新華社報導，目前這一病毒已迅速蔓延到武漢以外。報導說，在確診的219病例中，武漢198例，北京5例，廣東14例，上海2例；疑似病例7例，涉及省市包括四川、雲南、上海、廣西和山東。

此外，目前在海外的確診病例，日本一例，泰國二例，南韓一例。

中國國家衛生健康委員會官方微信21日公告，已將新型冠狀病毒感染的肺炎，納入法定傳染病乙類管理，與SARS列為同等級法定傳染病。

中國傳染病防治法規定管理的傳染病，分甲類、乙類、丙類三類；甲類傳染病有鼠疫、霍亂；乙類傳染病有甲型H1N1流感、傳染性非典型肺炎（SARS）、愛滋病、病毒性肝炎等疾病。

中國國家主席習近平20日說，要「堅決遏制疫情蔓延勢頭」；武漢20日召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部工作會議，同日成立疫情防控指揮部，對重症患者「一人一方案」「一人一團隊」，對不重視不落實者將嚴肅追責情防控工作。

去年12月，武漢報告發現一種不明肺炎病例。今年1月9日，中國有關專家認定，武漢不明原因肺炎由一種新型冠狀病毒引起；中國國家衛生健康委高級別專家組長鐘南山20日晚受訪表示，新型冠狀病毒感染的肺炎(武漢肺炎)已確認存在醫務人員感染和人傳人感染，武漢已有15名醫護人員受到感染，一人疑似感染。

「這個疾病剛開始，處於爬坡階段。」19日率團前往武漢調研疫情的鐘南山說，出現醫務人員感染和人傳人感染的情況，「是非常重要的標誌」，預估春節期間武漢肺炎「得病人數還會增加」。

但鐘南山說，這次花了兩周就定位了新型冠狀病毒，加上有很好的監控和隔離的制度，「我不相信它會像2017年前非典(SARS)造成的社會影響以及經濟的損害。」

鐘南山指出，這次在武漢發現的新型冠狀病毒，透過野生動物傳染給人的可能較大，但目前對這種病毒了解仍很不夠，源頭是什麼動物仍不清楚，但可能性比較大的可能是竹鼠、獾等類的野生動物。

他認為，武漢肺炎病毒和SARS及中東呼吸症候群(MERS)有共性之處，都屬於冠狀病毒，但武漢肺炎病毒的傳染性和毒力都沒有SARS大，嚴重性有差別。

2002至2003年SARS爆發期間，全球37個國家受到波及，近800人死亡。

中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光則說，目前武漢肺炎疫情「不斷出現新情況」，這是傳染病流行早期的共同特點，現在採取措施「完全是可以逆轉的」。

目前至少半數的亞洲國家和美國三個主要機場都啟動了對來自中國中部旅客的篩查。

武漢肺炎肺炎

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