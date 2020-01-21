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「家還是得回…」春運躲病毒 遊子返鄉戴口罩衝了

2020-01-21 14:42世界日報 中國新聞組／綜合20日電

武漢肺炎確診病例暴增，圖為20日在疫情發源地武漢華南海鮮市場附近，等公車民眾都戴...
武漢肺炎確診病例暴增，圖為20日在疫情發源地武漢華南海鮮市場附近，等公車民眾都戴口罩。歐新社
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中國每年出行人數最多的春運已經開始，在寒冬季節，外出時人們穿戴本來已經裹得很嚴實，現在由於一種神秘的新型病毒引發的健康恐懼，更讓一些人戴上防護口罩，以免被病毒傳染。

知名的中國政府傳染病學專家鍾南山指出，新型冠狀病毒會在人與人之間傳染，因此當人群在返鄉長途火車上比肩而坐時，就會使疫情擴散的風險增加。

他表示，在防護上實際上不一定非要戴N95口罩，一般的口罩是能阻擋大部分帶有病毒的飛沫進入呼吸道的，預防新型冠狀病毒，戴口罩還是有用的。

中國鐵路當局指出，自約十天前展開春運以來，火車運量已超過1億人次；一名排隊買票的金融從業人士說，他和朋友都相互提醒戴口罩，以防範未然。

「我們不知道還能怎麼自保，不過我一般都會保持警覺性。」他說，「我們能怎麼樣？我們還是得回家過節啊。」

路透報導，北京火車西站等候出行的人們約有一半人戴著口罩，對很多等候乘坐前往湖北武漢火車的乘客來說，在滿員的車廂內度過五個半小時，穿戴齊全顯然是萬全之策。

武漢是新型肺炎疫情爆發的中心；28歲的譚婕(音譯)戴著外科手術用的口罩，等往武漢的火車；她對路透說，「我的北京同事跟我開玩笑說，你回來上班時，我們必須要隔離你兩個星期。」

路透還採訪了26歲的廖光(音譯)，她和丈夫盼望和他們兩歲的孩子在湖北宜昌團聚。

宜昌距離武漢約320公里，廖光說，在社交媒體上周末傳出確診病例猛增三倍之後，她也趕緊在出門之前購買了口罩。

「人們談論的所有熱門話題都是這次肺炎爆發，所以我想我們應該買個口罩，採取一些防範措施。」她說，「這個假期會少點外出，可能不會去電影院等人很多的地方。」

武漢肺炎肺炎

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