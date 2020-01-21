二輪人傳人？港澳台警戒 陸必詢問旅遊史

中國20日新增逾百宗新型冠狀肺炎感染個案，廣東、北京等多地出現確診病例，四川、雲南、上海、廣西和山東出現疑似病例，引發全球關注；中國國家健委已向全國醫療機構發出診療防控指南，要求醫院接診發燒病人時，必須詢問過去兩周內是否有武漢的旅遊史；中國外交部則稱，武漢已採取出境人員的管控措施。

大陸嚴管控 必詢問旅遊史病例跨境暴增 港憂二輪人傳人／從中國回台有肺炎就隔離 中港澳班機全面衛教 中國新聞社 分享 facebook

武漢新型冠狀病毒監測個案在香港不斷上升，香港傳染病學專家相信已現第二輪人傳人；港府宣布將監測範圍擴大到所有去過武漢和大陸醫院的人士，21日起所有武漢入境航班旅客需提交健康申報表，拒絕者罰款5000港元(合643美元)坐牢半年。

港府於20日舉行跨部門會議研擬對策；港府食物及衛生局長陳肇始表示，因應武漢新型冠狀病毒疫情最新情況，將採取三項新措施，包括將監測範圍擴大至所有曾到湖北或大陸醫院的人士；21日起，在來回武漢的航班實施健康申報表制度，要求所有乘客填寫及提交申報表；公立醫院亦會加強感染控制措施，及早通報、隔離和化驗懷疑個案。

台灣疾管署20日擴大武漢肺炎疑似個案通報標準，從中國大陸返台且有肺炎就可通報隔離；從中、港、澳入境班機全面發放衛教單張；民眾若就醫，未告知旅遊史或接觸史，最高可罰新台幣15萬元(約合5000美元)。

台灣感染科專家提醒民眾，近期前往中國武漢及鄰近地區，返國後14天內若有發燒、咳嗽不適症狀，就醫一定要告知旅遊史。

因應武漢疫情有擴大的跡象，且可能有社區感染疑慮，對台灣的威脅增加，台灣行政院20日下午同意成立三級中央流行疫情指揮中心，由疾管署署長周志浩擔任指揮官，疾管署也召開跨部會指揮中心會議及專家會議。