危機總動員！武漢肺炎擴散 WHO召開緊急會議

因應中國新型冠狀病毒感染的肺炎爆發，世界衛生組織(WHO)20日宣布，訂22日舉行緊急會議，召集專家小組決定是否宣布此疫情為全球健康緊急狀態；武漢肺炎確診病例在短短兩天內增加136例，且在中國首度傳出蔓延至北京和廣東深圳的消息，全中國確診病例總數如今逾200人，已知四人死亡、八人重病，相關數目仍不斷增加中。

中國國家主席習近平20日首度對新型冠狀病毒肺炎疫情表示，要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，堅決遏制疫情蔓延勢頭。

央視報導，新型肺炎確診病例迄今已知217例，武漢198例、廣東14例、北京五例；四川、雲南、上海、廣西、山東等省份有疑似病例。

北京與廣東病例是武漢之外、第一批傳出確診病例的境內病例，其中14人為醫療人員且有一例可能涉及新型冠狀病毒(2019-nCoV)人傳人的案例；這種病毒毒株與2003年「嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒」(SARS)毒株屬於同一個病毒家族，SARS當年在全球造成8000多人生病、近800人死亡。

北卡羅來納大學(UNC)病毒學專家巴里克(Ralph Baric)說：「這種情況令人擔憂，確診案例周末爆增150例相當於表示人傳人正在發生，可能不像過去認為的那麼困難。」

但世衛表示，病例數增加是因為「提升查驗和檢測」，醫院加強對呼吸道病患做新型冠狀病毒株檢測，造成確診病例大增。

世衛19日表示，雖然分析顯示可能出現有限度的病毒傳播，「動物似乎是這種冠狀病毒的最可能來源」，但還不清楚是否能輕易地人傳人，「我們沒有足夠的證據評估人傳人的完整情況」。

世衛說，未來幾天和幾周，會有更多人接受檢測，中國可能出現更多確診病例；此外，目前恰逢中國新年春運，專家擔心這波疫情可能隨著「人類最大規模遷徙」，迅速傳播。

世衛表示，民眾可以採取措施減少感染風險，例如避免和活體動物進行「未經保護」的接觸、徹底煮熟肉類和蛋類食品，並避免和任何有感冒或流感症狀的人密切接觸等。

中國國家衛生健康委員會稍早表示，病毒「仍可防範和控制」，但因其來源、傳染途徑和變異方式不明，必須密切監測。