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SARS夢魘再現！多省淪陷中國官媒喊話：莫慌

2020-01-21 14:42世界日報 編譯陳韻涵／綜合20日電

新冠狀病毒肺炎傳播多省，令人想起18年前的嚴重急性呼吸道症候群(SARS)夢魘，中國官方與國營媒體呼籲「毋須驚慌」。

中國新型冠狀病毒感染的肺炎爆發迄今，武漢、北京和深圳已有200多人確診，香港也傳出疑似病例，上海則傳出至少兩例未記載的病情。

中國當局堅稱，疫情獲得控制；這種透過空氣傳染的病毒會讓多數病患出現嚴重的肺炎症狀，當局呼籲民眾戴口罩應變。

香港政府去年因為反送中抗議宣布禁蒙面法，香港特別行政區高等法院宣布此禁令不合憲，但部分警方仍執意執法。

武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，聯合國世界衛生組織(WHO)已命名為「2019-nCoV」(2019新型冠狀病毒)。

冠狀病毒家族成員繁多，從普通感冒到SARS等各種感染，都是冠狀病毒所引起。

世衛表示，這次從武漢向外擴散的病毒，是冠狀病毒家族裡前所未見的一株，正名為「2019新型冠狀病毒」。

中國當局表示，2019新型冠狀病毒可能始於武漢的海鮮市場，武漢人口多達1100萬人。

美國聯邦疾病防治中心(CDC)表示，部分新型肺炎帶原者並未接觸海鮮市場，顯示此病毒可能透過人傳人的方式散播，不僅限於動物傳人。

法國巴斯德研究院(Institut Pasteur)流行病學主任馮達奈(Arnaud Fontanet)指出，此一新病毒株是已知第七種可感染人類的冠狀病毒，「我們認為來源可能是市場販售的動物，從市場那裡開始傳給人類。」

世衛表示，「動物似乎最有可能是主要傳染途徑，也有可能透過親密接觸，有限度地人傳人」。

武漢肺炎疫情引發恐慌，因為它與SARS有關；SARS於2002年至2003年在中國造成349人死亡，另在香港造成299人喪生。

馮達奈表示，2019新型冠狀病毒的病毒株基因，與SARS有八成相似。

武漢肺炎肺炎

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