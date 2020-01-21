武漢肺炎延燒／口罩一夜漲近3倍 板藍根又掀搶購潮

武漢新型冠狀病毒（2019-nCov）感染的肺炎疫情升溫，某電商平台上，排名靠前的八款口罩中，在20日漲價的有5款，漲幅在30.43%至267.69%之間，其中一款25只裝的3M口罩在19日時售價148元人民幣(約21.5美元)，20日的售價則高達299元，漲價151元，漲幅達到102.03%。

時代財經報導，另有三款口罩價格持平或者下降，下降幅度最高為5.70%。而在另一電商平台上，排名靠前的10款熱銷N95口罩，在20日漲價的有8款，漲幅在8.39%至273.02%之間，降價的有兩款，降幅在26.25%至38.63%之間。除了醫用外科口罩外，電商平台綜合排名靠前的一次性防塵口罩價格波動不大，與過去基本持平。

據報導，經調查廣州市區十家藥店，店中的3M、N95口罩以及其他類型的醫用外科口罩已經全部售罄，其中5家藥店還有10至20包的一次性防塵口罩售賣，售價在幾塊錢到十幾塊錢不等。

報導指出，一家藥店店員表示，從20日早上到中午，陸陸續續、不間斷地有顧客過來店內買口罩，截至中午，已經賣出100多包口罩，目前店內還有十幾包一次性防塵口罩售賣，預計很快將會售罄。

另據外電報導，武漢肺炎疫情延燒，在SARS期間宣稱可增強免疫力的中藥「板藍根」也引發搶購，有些中藥行甚至賣到斷貨。中國中醫科學院院長張伯禮指出，要防止感冒轉成肺炎，「板藍根在感冒初期去吃，效果較好」。