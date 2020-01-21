武漢肺炎確診病例為何暴增？專家：採新試劑檢測

武漢市衛健委通報2天共新確診新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染的肺炎病例139例，確診患者暴增了18倍。為什麼突然增加了這麼多確診病例？因為有了病毒核酸檢測試劑盒。

長江日報報導，湖北省醫療組專家、武漢市金銀潭醫院副院長、主任醫師黃朝林19日曾表示，「武漢市不明原因的病毒性肺炎被確定為新型冠狀病毒感染所致後，國家相關科研機構迅速研發出病毒核酸檢測試劑盒，隨後進行技術優化。1月16日，湖北省疾病預防控制中心收到國家下發的試劑盒後，開始對武漢市送檢的不明原因的病毒性肺炎患者標本進行病原學檢測。」

核酸檢測試劑盒能通過PCR（聚合鏈反應）的方法，快速確定病例的樣品中是否有特定的基因序列的存在，針對不同的病毒，可以開發不同的核酸檢測試劑盒。這種檢測需要建立在已知病毒的基礎上，病例的樣品只要一對比就可以判斷；但這次的病原體是之前沒有出現過的新型冠狀病毒，無法快速判斷。

報導指出，近日，國家相關科研機構迅速研發出病毒核酸檢測試劑盒，並進行技術優化。湖北省疾病預防控制中心16日收到國家下發的試劑盒後，開始對武漢市送檢的不明原因的病毒性肺炎患者標本進行病原學檢測，這才出現了「突然這麼多病例」的情況。