備戰！武漢成立疫情防控指揮部 機場、車站、碼頭安裝紅外線測溫儀

短短30天，被命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）的武漢肺炎疫情正悄然擴散，武漢市20日緊急成立市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部，採「一人一方案」、「一人一團隊」方式確保疫情防控。 為避免疫情擴大，武漢集中治療新肺炎醫院並已禁止患者家屬進住院部。不過，最先傳出疫情的武漢華南海鮮市場附近商戶仍在營業，而且商戶及附近小區居民普遍都未戴口罩防疫。

在國家主席習近平、總理李克強先後要求採取更嚴格的防疫舉措後，武漢市20日成立市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部，統一領導、指揮全市疫情防控工作，指揮部下設八個工作小組，同時把關相關市場關閉、野生動物管控和機場、車站、碼頭等體溫篩檢關口，盡量減少或取消一切不必要的大型公眾集會，並引導市民勤洗手、戴口罩，並啟動戰時值班備勤機制。

新京報報導，目前武漢高鐵站進站旅客須檢測體溫，並詢問有無華南海鮮市場接觸史，有不少回鄉過年的旅客都已戴上口罩；機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭等場所也開始安裝紅外線測溫儀，加強離漢旅客的體溫檢測，並有醫務人員通宵值守。

此次疫情中，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎患者會被送往金銀潭醫院集中收治。報導指出，院內醫護人員均已佩戴N95口罩、醫用發帽、一次性手套。國家衛健委衛生應急辦公室也已下發新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，要求各地加強檢測、及時發布結果。

金銀潭醫院的住院部有戴著口罩的保安守在門前。保安表示，住院患者不允許家屬探視，而且，患者出院時需要重新買衣服，不得穿院內的衣服出院。

武漢全市戒備疫情，但唯獨疫情發源地華南海鮮市場周邊居民、商戶未普遍戴口罩。報導說，華南海鮮市場每隔幾十米就有幾名警務人員看守，但市場南側，一條馬路之隔的其他商戶仍正常營業，這些附近店主無一佩戴口罩。有一間打印店的工作人員表示，疫情發生後自己泡了板藍根喝，但沒有佩戴口罩，「對自己的抵抗力比較有信心。」華南海鮮市場東北側的萬科漢口傳奇唐樾小區多數居民也都沒有佩戴口罩。