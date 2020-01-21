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SARS陰影猶在 香港對武漢肺炎提高警覺

2020-01-21 11:15中央社 香港21日電

因新型冠狀病毒感染的肺炎武漢肺炎）正在各地蔓延，這顯然勾起香港市民對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的回憶，不少市民近日對此提高警覺，自動戴上口罩。

2003年2至6月，SARS在香港爆發，造成1755人染病和299人死亡，是香港歷來少有的嚴重瘟疫之一，對香港的政治、經濟、社會各個方面影響深遠。

其後證實，SARS來自廣東河源，它也在大陸造成相當嚴重的疫情。

上月底，武漢剛傳出不明肺炎時，港人還沒有太在意，但隨著有關方面確定這是新型冠狀病毒並陸續傳至大陸各地、日本和南韓後，港人開始有所戒懼。

最近兩天，香港無論是地鐵或公車上，都多了市民戴上防疫口罩，雖然情況不如SARS時嚴重，但也令人回想起當年SARS肆虐時的陰影。

早上一名戴口罩、不願具名的女子接受中央社記者訪問時說，確實是因為擔心武漢不明肺炎而戴上口罩，並指政府已呼籲市民做好防疫措施。

另外，隨著武漢不明肺炎開始在各地蔓延，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，目前情況是「亮了兩盞紅燈」，第一盞紅燈是確診個案在短時間內上升，第二是疫情在武漢以外的地區廣泛傳播。

他在官方香港電台節目上說，估計病毒正在適應或已經適應人傳人的傳播方式。

他說，目前最令人擔心的是部分發病個案已超過14天的監測期，一些原本沒有列入監測範圍的人也有發病情況，估計在武漢的實際染病人數比呈報確診人數多。

何栢良並說，大陸春運期間人口流動量大，多數人由武漢南下，預料農曆新年前確診個案會大量增加，其中廣東省的新增個案會比較明顯。

他又說，中國國家主席習近平昨天下達全力防控的指令後，相信大陸方面會提高公布疫情的透明度，快速測試劑也會在大陸全國發放。

因新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）正在各地蔓延，這顯然勾起香港市民對嚴重急性呼...
因新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）正在各地蔓延，這顯然勾起香港市民對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的回憶，不少市民近日對此提高警覺，自動戴上口罩。圖／澎湃新聞
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武漢肺炎肺炎

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