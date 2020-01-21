新病毒傳染途徑成謎 一張表看武漢肺炎與SARS比較

分享 facebook 武漢新型冠狀病毒確診案例近日快速增加，但包括感染源、傳染途徑、潛伏期、何時開始傳染等重要疫情資訊，目前依然成謎。世界衛生組織及國內專家大多認為，病毒可能有限度人傳人，但確切疫情研判和有效的防疫作為，仍急須中國大陸公布更多流行病學資料，才能得知。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山昨天接受央視連線時指出，根據流行病學分析，此次冠狀病毒來源很可能是野生動物，例如竹鼠、獾等。

全世界都在等大陸的流行病學調查結果，中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，大陸疫情不透明，但從日、韓的病例未曾到過華南海鮮市場可以得知，疫情已為有限度人傳人，不局限於華南海鮮市場。

至於為何傳染途徑仍成謎？何美鄉認為，主要是大陸經驗不足，因為除實驗室診斷，也需要流行病學探討，而大陸在實驗室診斷上便耗費許多時間，卻未在少數病例發生時意識到可能有群聚，以及未將病例特徵列出，針對一開始的華南海鮮市場「主動」發現疑似病例，尤其應該加強無症狀感染者的檢驗、追蹤。

曾參與抗煞的花蓮慈濟副院長王立信表示，與ＳＡＲＳ相比，新型冠狀病毒在致死率、嚴重度可說差了一大截，但冠狀病毒的傳染力不容小覷。

王立信表示，二○○三年抗煞初期，防疫一大錯誤是醫護人員最初只將來自香港及廣東疑似肺炎患者當防疫對象，建議這次醫護人員應提高警覺，即日起均戴口罩，也不能只將去過武漢的患者當成疑似患者，應謹慎看待所有具有中國旅遊史的疑似個案。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎指出，依據現有資料研判，新確診個案幾乎與武漢有關，但迄今仍無跡象顯示，這一波新型冠狀病毒會與ＳＡＲＳ一樣，造成大規模人傳人。但若疫情持續惡化，甚至發展為持續性人傳人，疾管署應比照ＳＡＲＳ防疫標準，把武漢旅遊疫情建議提高到三級，除非必要，不建議去武漢。