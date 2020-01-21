一歲男童從武漢返台發燒 隔離檢驗

武漢肺炎疫情持續，桃園機場發燒篩檢站標語提醒旅客注意自身健康狀況。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 武漢新型冠狀病毒肺炎跨省及跨國病例疫情四起，衛福部疾管署副署長莊人祥昨天指出，「情勢變得很快」，但台灣目前並無確診案例，僅近期從武漢返台的一歲男童，目前還在住院等待檢驗結果，他第一次採檢流感陰性、新冠狀病毒陰性，待明天第二次採檢檢驗。

這名台灣男童和父母常住於武漢，無禽鳥動物接觸或市場活動史，六日搭機回台，九日發燒，就醫後於十三日出現腹瀉，無肺炎跡象，初步診斷為腸胃炎。後經通報疑似個案並轉診至大醫院，目前在負壓隔離病房，相關病毒檢驗正在進行中。之前有位少年疑似病例，快篩結果為A型流感陽性，新型冠狀病毒也已排除。

昨天南投縣名間鄉及北市皆有曾去過武漢，返國被海關檢出發燒症狀而送醫病例，但初步也排除罹患武漢肺炎的可能性。

莊人祥表示，疾管署昨接獲中國疾控中心通知，武漢一月十八至十九日新確診一百卅六例新型冠狀病毒感染的肺炎個案，同日北京市大興區、廣東省深圳市分別新增疑似兩例及一確診個案，南韓新增確診一例，短短兩日病例快速增加。

莊人祥說明，大陸官方十六日將檢驗試劑發放出去，適逢春運高峰期，各省市應會有不少從武漢回來的人，會加強檢驗，未來武漢以外的其他省分檢測出更多病例也不意外。新增案例從發燒門診、不明原因肺炎當中篩檢出來，許多人從未去過傳統市場，亦非確診病例之接觸者。