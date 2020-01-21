親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
罷韓投票將成案
陳師孟監委辭職
武漢肺炎疫情增
政治
軍事
綜合

新竹馬偕有武漢肺炎疑似病例？ 疾管署：醫院已撤公告

NBA／林書豪前戰友帕森斯遭酒駕撞重傷 生涯恐告終

一歲男童從武漢返台發燒 隔離檢驗

2020-01-21 00:24聯合報 記者邱宜君賴香珊翁浩然／連線報導

武漢肺炎疫情持續，桃園機場發燒篩檢站標語提醒旅客注意自身健康狀況。記者陳嘉寧／攝...
武漢肺炎疫情持續，桃園機場發燒篩檢站標語提醒旅客注意自身健康狀況。記者陳嘉寧／攝影
分享
武漢新型冠狀病毒肺炎跨省及跨國病例疫情四起，衛福部疾管署副署長莊人祥昨天指出，「情勢變得很快」，但台灣目前並無確診案例，僅近期從武漢返台的一歲男童，目前還在住院等待檢驗結果，他第一次採檢流感陰性、新冠狀病毒陰性，待明天第二次採檢檢驗。

這名台灣男童和父母常住於武漢，無禽鳥動物接觸或市場活動史，六日搭機回台，九日發燒，就醫後於十三日出現腹瀉，無肺炎跡象，初步診斷為腸胃炎。後經通報疑似個案並轉診至大醫院，目前在負壓隔離病房，相關病毒檢驗正在進行中。之前有位少年疑似病例，快篩結果為A型流感陽性，新型冠狀病毒也已排除。

昨天南投縣名間鄉及北市皆有曾去過武漢，返國被海關檢出發燒症狀而送醫病例，但初步也排除罹患武漢肺炎的可能性。

莊人祥表示，疾管署昨接獲中國疾控中心通知，武漢一月十八至十九日新確診一百卅六例新型冠狀病毒感染的肺炎個案，同日北京市大興區、廣東省深圳市分別新增疑似兩例及一確診個案，南韓新增確診一例，短短兩日病例快速增加。

莊人祥說明，大陸官方十六日將檢驗試劑發放出去，適逢春運高峰期，各省市應會有不少從武漢回來的人，會加強檢驗，未來武漢以外的其他省分檢測出更多病例也不意外。新增案例從發燒門診、不明原因肺炎當中篩檢出來，許多人從未去過傳統市場，亦非確診病例之接觸者。

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

從中國回台有肺炎就隔離 中港澳班機全面衛教

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

89歲老翁不治 武漢肺炎累計死亡個案增至4宗

2020-01-21 07:23

上海確診第二例武漢肺炎 曾前往武漢

2020-01-21 08:49

新竹馬偕有武漢肺炎疑似病例？ 疾管署：醫院已撤公告

2020-01-21 09:11

成都青島各發現1例 疑似武漢肺炎病例

2020-01-21 08:50

新竹馬偕貼公告 急診出現武漢肺炎觀察個案

2020-01-21 08:27

武漢肺炎恐跨省傳播 蘇貞昌：已成立中央疫情指揮中心

2020-01-21 08:19

大陸冠狀病毒肺炎證實會人傳人 15名醫護人員已被感染

2020-01-21 07:12

世衛：武漢肺炎加強檢測 造成確診病例大增

2020-01-21 00:30

大陸防疫專家建議 近期避免前往武漢

2020-01-21 00:26

武漢肺炎跨省跨國擴散 我成立疫情指揮中心

2020-01-21 00:24

病例跨境暴增 大陸管控 香港憂二輪人傳人

2020-01-21 00:19

春節備戰！武漢肺炎疫情 入台機率大增

2020-01-21 00:16

新病毒傳染途徑成謎 一張表看武漢肺炎與SARS比較

2020-01-21 00:12

搶購N95口罩大增 部分藥局缺貨

2020-01-21 00:08

鍾南山：14個醫護人員感染新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 23:31

上海也淪陷！發現首例武漢肺炎病例

2020-01-20 20:18

加強監控！中國武漢以外地區返台14天內肺炎也要通報

2020-01-20 20:03

武漢肺炎懶人包／如何預防感染 一文了解傳播途徑、防護措施

2020-01-20 19:45

武漢肺炎擴散各省市至217例 習近平：堅決遏制疫情蔓延

2020-01-20 19:27

為何武漢肺炎兩日新增136例？ 防疫專家這麼說....

2020-01-20 18:27

泰日韓出現武漢肺炎 陸外交部：將同各方攜手應對

2020-01-20 17:44

影／武漢肺炎周末暴增136例 跨國傳染南韓也發現

2020-01-20 16:41

備戰武漢疫情擴大 中央流行疫情指揮中心成立

2020-01-20 16:14

武漢肺炎確診兩日內劇增140例 跨省及跨國首例四起

2020-01-20 15:21

武漢肺炎擴散 北京、廣東傳3確診病例

2020-01-20 15:08

大陸首度證實 武漢肺炎跨省擴散

2020-01-20 14:30

Q&A／武漢肺炎vs.SARS 傳染途徑比一比

2020-01-20 14:17

防堵武漢肺炎 林佳龍指示：全力落實邊境檢疫

2020-01-20 14:14

我海陸空加強警戒 提高武漢肺炎防疫規格

2020-01-20 14:12

武漢肺炎擴散 世衛：無法確定能否輕易人傳人

2020-01-20 14:11

武漢肺炎向外擴散 陸坦承：尚未掌握傳染路徑

2020-01-20 14:10

傳仁愛醫院有武漢來患者 北市：沒發燒不符通報定義

2020-01-20 13:18

南韓確診首例冠狀病毒肺炎病例：曾到過武漢市

2020-01-20 13:12

上海市長：採取措施防治新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 12:33

韓聯社：南韓首度出現武漢肺炎確診病例 警戒升級

2020-01-20 12:24

武漢肺炎攻入北京！ 中國春運的防疫大難關

2020-01-20 12:10

新肺炎和SARS基因差異大 專家指疫情跨越有限度人傳人

2020-01-20 11:49

世衛：加強檢測致武漢肺炎例增 不確定能否輕易人傳人

2020-01-20 11:30

浙江發現5例曾赴武漢 有發熱等症狀患者

2020-01-20 10:44
看更多

熱門文章

把九二共識當成輸的原因？趙春山：國民黨根本沒搞清楚

2020-01-20 15:00

韓聯社：南韓首度出現武漢肺炎確診病例 警戒升級

2020-01-20 12:24

繼扁宣布退出政壇 一邊一國行動黨今天公告「解散」

2020-01-20 12:12

誓言脫離統獨勒索 郝龍斌宣布參選國民黨主席

2020-01-20 19:10

年改政策做微調？ 蔡英文：取捨之間再看一下整個情況

2020-01-20 20:50

任期將屆 段宜康宣布不參選、不任職黨公職、公營事業

2020-01-20 09:22

韓國瑜上傳維安合照 特勤：與IG動態不同、無危安問題

2020-01-20 12:23

苦苓估罷免韓國瑜划算 孫大千：膝反射式的逢韓必反

2020-01-20 09:26

武漢肺炎擴散各省市至217例 習近平：堅決遏制疫情蔓延

2020-01-20 19:27

大陸冠狀病毒肺炎證實會人傳人 15名醫護人員已被感染

2020-01-21 07:12

武漢肺炎懶人包／如何預防感染 一文了解傳播途徑、防護措施

2020-01-20 19:45

新竹馬偕貼公告 急診出現武漢肺炎觀察個案

2020-01-21 08:27

備戰武漢疫情擴大 中央流行疫情指揮中心成立

2020-01-20 16:14

最新民調／蔡英文聲望高 7成2不期待韓國瑜捲土重來

2020-01-20 13:00

新病毒傳染途徑成謎 一張表看武漢肺炎與SARS比較

2020-01-21 00:12

影／突宣布退政壇 段宜康：想很久了！人生新階段的開始

2020-01-20 18:07

最資深藍營戰將 王金平、黃昭順告別立院

2020-01-20 14:36

新肺炎和SARS基因差異大 專家指疫情跨越有限度人傳人

2020-01-20 11:49

加強監控！中國武漢以外地區返台14天內肺炎也要通報

2020-01-20 20:03

高市府2度要求道歉 苦苓：舉債是事實可受公評

2020-01-20 10:25

國民黨有效黨員大減 韓粉入黨不滿一年不能票選主席

2020-01-20 13:03

韓國瑜8點上班欲擺脫罷韓壓力？ 柯文哲大笑回：別問我

2020-01-20 09:39

白髮會影響吳怡農的魅力？網點出關鍵：不只靠外表

2020-01-20 15:30

不能批准陳師孟辭呈？ 蔡總統：他是經立院同意通過

2020-01-20 22:10

民眾黨徵助理起薪30K被罵翻 柯文哲：雇少、薪水拉高

2020-01-20 09:29

總統府聲明 蔡英文專訪並無改變年改政策之意

2020-01-20 23:19

鍾南山：14個醫護人員感染新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 23:31

武漢肺炎擴散亞洲 再掀18年前SARS夢魘

2020-01-20 17:28

89歲老翁不治 武漢肺炎累計死亡個案增至4宗

2020-01-21 07:23

當年金門空戰8:0大勝共軍 國軍響尾蛇飛彈再進化！

2020-01-21 08:00

被問到國民黨改革 韓國瑜：No comment！

2020-01-20 17:21

傳仁愛醫院有武漢來患者 北市：沒發燒不符通報定義

2020-01-20 13:18

為何武漢肺炎兩日新增136例？ 防疫專家這麼說....

2020-01-20 18:27

再槓苦苓 高雄市府：再不道歉一定告

2020-01-20 15:20

逾60歲退出中常會 網：延伸至不分區立委國民黨就有救

2020-01-20 15:45

少年子弟江湖老 段宜康裸退告別公職

2020-01-20 14:17

武漢肺炎確診兩日內劇增140例 跨省及跨國首例四起

2020-01-20 15:21

陸冠狀病毒肺炎確診者暴增逾200人 美疑人傳人

2020-01-20 09:40

提改革3必須 郝龍斌參選藍黨主席

2020-01-21 00:33

參選國民黨主席？ 謝龍介：就怕被罷韓政治操作

2020-01-20 20:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top