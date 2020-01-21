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新竹馬偕有武漢肺炎疑似病例？ 疾管署：醫院已撤公告

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武漢肺炎跨省跨國擴散 我成立疫情指揮中心

2020-01-21 00:24聯合報 記者邱宜君、羅印冲、編譯馮克芸／連線報導

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武漢新型冠狀病毒肺炎出現跨省及跨國病例，我提升防疫等級，衛福部疾管署昨天成立中央流行疫情指揮中心，並舉行第一次專家諮詢會議，會中決議放寬通報病例條件，從中國大陸回來十四天內出現肺炎就必須通報，中、港、澳入境班機全面發放衛教單張；民眾就醫若未告知旅遊史或接觸史，最高可罰十五萬元。

南韓確診首例是來自武漢遊客

二○一九新型冠狀病毒疫情持續延燒，大陸昨天首度出現跨省病例，北京五例、廣東十四例，總確診病例激增為二百一十八例，加深外界對疫情擴散的擔憂。另外，韓聯社報導，南韓廿日確診首例武漢肺炎病例，患者是來自武漢的中國大陸籍卅五歲女性遊客。

大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，截至昨晚八時，中國大陸累計報告病例為二二四例，其中確診二一八例，死亡三例。為因應春運期間人流量大，大陸國家衛生健康委員會（國家衛健委）已緊急向全大陸醫療機構發出診療防控指南，嚴控疫情蔓延。

武漢新型冠狀病毒肺炎出現跨省及跨國病例，衛福部疾管署昨天成立中央流行疫情指揮中心...
武漢新型冠狀病毒肺炎出現跨省及跨國病例，衛福部疾管署昨天成立中央流行疫情指揮中心，中、港、澳入境班機全面發放衛教單張。 記者陳嘉寧／攝影
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因應武漢疫情擴大，行政院昨天成立三級中央流行疫情指揮中心，由疾管署長周志浩擔任指揮官。行政院副院長陳其邁出席昨天專家諮詢會議，指示各部會應迅速協助防疫，包括落實國際機場及小三通港埠之檢疫措施、加強民眾之風險溝通與衛教宣導、確保防疫物資整備並防止供應短缺、哄抬之假訊息發生。針對醫療院所感染管制預作規畫、演練等，減少疫情對國內的衝擊。

自陸返台14天出現肺炎須通報

與會的台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎表示，專家決議放寬醫療院所對於疑似病例通報定義，只要從中國大陸回來十四天出現肺炎就要通報。疾管署副署長莊人祥表示，最快今天會發出醫界通函，告知全台醫療院所詳細的通報條件。

至於機場檢疫部分，莊人祥表示，除維持武漢直航班機之登機檢疫，將額外針對中、港、澳入境班機旅客全面發放「旅遊疫情警示，主動健康申報」衛教單張，內容為中英文對照，如果有旅遊史或生病的旅客，提醒旅客主動向檢疫人員說明，以便即時通報處理。

武漢肺炎肺炎

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