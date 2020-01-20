防堵武漢肺炎 林佳龍指示：全力落實邊境檢疫

針對武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，交通部長林佳龍已經要求所屬機場、港埠單位等全面提升檢疫警戒，並配合衛福部疾病管制署的防疫規畫，全力落實邊境檢疫工作。目前國籍航空公司已經於班機降落前播放宣導衛教訊息。

交通部表示，民航局、航港局、觀光局、機場公司、港務公司等相關單位已配合疾管署規畫，在各國際機場、港埠透過多元管道全面進行衛教宣導，以多媒體電子看板、跑馬燈、網路或張貼文宣等方式宣導各項防疫訊息。

觀光局方面，已請旅行公會轉知各旅行社、領隊協會等，相關從業人員配合陸委會已將武漢地區列為黃色旅遊警示區域，加強旅客及第一線員工宣導，對當地採取加強防護，籲台商及其家屬注意各項防範措施。

各機場、港埠單位也要求委外合約廠商除落實平時環境清潔消毒作業之外，並配合疾管署建立疑似傳染病症狀旅客（如經後送就醫、嘔吐等）港埠環境感染控制與清潔消毒作業程序、工作人員調度等機制，針對武漢入境航班，並於航班所有人員接下機離開後，在空橋及候機室入境區空間噴灑藥劑。

民航局昨也發函要求國籍及中港澳籍航空公司，即日起配合於往返台灣與中國、香港及澳門航班，在班機降落前廣播疾管署提供的衛教宣導訊息。

民航局表示，目前各國籍航空公司及港澳籍五家航空公司均已配合廣播，其他陸籍航空均已通報總部呈報程序中，山東航空預計自1月30日起開始廣播。