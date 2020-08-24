正妹韓粉貼高鐵照「回高雄監督陳其邁」她酸：暖男形象是假的

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聯合新聞網 / 綜合報導
李明璇要回高雄監督陳其邁。圖／取自臉書
李明璇要回高雄監督陳其邁。圖／取自臉書

高雄市陳其邁今（24）日正式上任，北漂青年與韓國瑜座談會主持人李明璇表示，將回高雄與人民一起監督陳其邁，她痛批，「民進黨是刻意塑造邁邁的暖男形象，還利用莫名其妙的守護民主理由，實際上卻污辱了民主、踐踏了高雄」。

陳其邁8月15日以67萬票贏得高雄市長補選，今天上午在高雄市政府四維行政中心舉行宣誓就職暨交接典禮，以「兩年拚四年，高雄大邁進」為主題，完成宣誓就職後，與代理市長楊明州交接印信。

陳其邁就職演說再度強調，「產業轉型、增加就業、重大交通建設及解決空污」等高雄4大優先，希望以清廉、勤政、愛鄉土的精神，與時間賽跑，加緊速度拚市政。

李明璇今日貼出搭高鐵的照片，她表示，將回高雄與大家一起監督陳其邁。她指出，「過去一週高雄多處黃水滾滾，卻沒有看見邁邁再穿雨衣連夜勘災，一篇關心的暖文都沒有，他說因為要尊重代理市長，然後就去髮廊修剪頭毛，迫不及待地告訴大家他要上任了」。

李明璇痛批，「我不會去做以牙還牙的罷免，但是我會一步一步地讓大家更清楚明白，民進黨是刻意塑造邁邁的暖男形象，還利用莫名其妙的守護民主理由，實際上卻污辱了民主、踐踏了高雄」。

陳其邁 高雄市 韓國瑜

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