陳其邁妻兒陪就職 妻吳虹：擔憂多過開心 挑戰才要開始

高雄市長陳其邁上午就職典禮，陳其邁在妻子吳虹及一雙子女陪同下出席。對丈夫今天上任，吳虹說，她擔憂多過開心，現在挑戰才要開始。

陳其邁就職典禮依循往例在高市府四維行政中心中庭舉辦，僅在中庭設置舞台和擺放300張紅色椅凳，舞台上藍綠色看板寫著競選口號「兩年拚四年、高雄大邁進」。

高市行政暨國際處表示，陳其邁就職典禮的花費共62萬5千元，前市長陳菊過去的就職典禮也均由秘書處（行政暨國際處）在100萬額度內支應。

市府一樓中庭的典禮空間由紅龍圍繞，紅龍內的要有貴賓證或媒體證等識別證才能進入，其他洽公民眾仍可進入市府，但無法進入紅龍內。而任何進入市府者，都需要量體溫、噴乾洗手。

會場座位在上午9點開始後，仍有少數空位。受邀領有貴賓證者多為民代或各界人士代表，民進黨議員包括邱俊憲、黃文益、林智鴻、康裕成等人出席，但不見藍營議員。在紅龍外站著的多為市府人員及部份洽公民眾圍觀，也未見支持者人潮，氣氛顯得低調。

上午典禮前，由交響樂團演奏暖身，隨後陳其邁在8點54分抵達。陳其邁身穿黑西裝、白襯衫，打紫色領帶，妻子吳虹挽起頭髮，穿著藍綠色外套搭配洋裝，兒子穿著黑灰色格紋襯衫，女兒穿著白色上衣，一同出席就職典禮。

陳其邁和新局處首長宣誓就職及交接，並致詞後，約上午9點33分典禮即宣告結束，陳其邁並偕妻子和一子一女合照後離開。吳虹離開前，被問到對丈夫就職擔憂還是開心，她說是擔憂，因為現在挑戰才要開始。