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陳其邁就職典禮花62萬 監誓人提醒官員半夜手機要暢通
高雄市長陳其邁今天在四維行政中心就職，行政院秘書長李孟諺擔任監交高雄市長陳其邁今天在四維行政中心就職，行政院秘書長李孟諺擔任監交人，就職典禮規模不大，現場僅準備約300張椅子。行政暨國際處表示，整體花費約62萬多元。
李孟諺致詞提到，經歷罷免、補選，凸顯選民監督愈來愈嚴格，「終於把高雄收復回來、把高雄贏回來」，陳其邁常說「高雄是他一生懸命的故鄉」，代表他對高雄有很深的情感，在行政院服務期間，與高雄有關的政策，陳其邁都非常關心，包括大林蒲遷村、捷運黃線、橋頭科學園區等。
李孟諺提醒台下新就任的一級主管，晚上12點過後手機還是要保持暢通，因為陳其邁市長很可能半夜會找人討論、交付公務。
陳其邁就職後批完第一份公文，隨即展開市政勘查行程，視察鐵路地下化綠園道工程。
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