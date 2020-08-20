高市三名副市長 出列

高雄市長當選人陳其邁昨（20）日敲定三名副市長，分別是前台北市副市長林欽榮、前高雄市副市長史哲、經濟部技術處長羅達生，將於8月24日正式上任；代理市長楊明州則回任市府祕書長，而陳其邁的小內閣人事中，據悉有十名女性。

陳其邁核心幕僚昨晚證實副市長人事案，主要以產業招商、文化及都市工務背景為考量，也談到女性局處長是一大亮點，包括約十名首長及副秘書長等職務。另外，有多個局處首長是常任文官出任，包括工務、水利、社會、勞工、消防、環保、捷運、法制、地政局等，其中數名由代理局長真除。

林欽榮過去擔任過台南市及台北市副市長，這次又將出任高雄副市長，成為少見六都待過的「三都」副市長；他過去也曾在內政部擔任營建署長，專長是都市計畫領域，在陳其邁當代理高雄市長時任工務局長，深受信任而獲任用。

史哲是監察院長陳菊過去在擔任高雄市長時很倚重的文化局長，後來升任副市長，高雄知名的駁二藝術特區即是他在文化局長任內的建設。

羅達生現任經濟部技術處長，為國立台灣科技大學管理學博士，出身經濟部基層；曾任經濟部技術處副處長、經濟部工業局電子資訊組組長，經濟部加工出口區管理處三組專門委員、組長等職。陳其邁向中央借將，要借重他對科技產業及招商引資的專長。