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高雄市長補選國民黨落敗 高思博：大逆風狀態

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
高思博認為國民黨在高雄市長補選落敗，是選局處於大逆風狀態。圖／高思博提供
高思博認為國民黨在高雄市長補選落敗，是選局處於大逆風狀態。圖／高思博提供

高雄市長補選落幕，藍營吞敗且未守住所設定的「333防線」，各界檢討的聲浪四起，國民黨中常委高思博認為，選舉勝敗的因素很多，不應歸咎單一個人或因素；尤其這次選舉前所未見，先天因素特殊，每個參與者都有責任，應虛心認真且公平地檢討。

高思博說，這次高雄市長補選，獲選的陳其邁比兩年前的市長選舉得票數少，但得票比例增高，形成很奇特的現象；國民黨陣營所設定的「333防線」也沒守住，即得票率不低於3成、得票數不低於30萬票、與勝選者差距不低於30萬票。

高思博在「阿博講道理」臉書直播中分析，這3條「防線」是相關的，其中一條沒守住，其他防線就很難守住。因此，各界檢討藍營敗選責任的聲浪四起，首先候選人是徵召而來，有人認為責任應由黨部承擔。高思博說，組織動員、文宣作為、議題攻防方面，黨部需多承擔；但也有人認為候選人團隊需負起最大責任。

高思博表示，這次選舉與往常選局不同，與大環境有關，應是罷韓、總統選舉的延長賽，屬於「大逆風」狀態，所以失敗的責任不能歸咎少數人或1個人，以及片面因素。他認為，選舉的過程到結果是方方面面形成的，不是單一因素所致，也各有所偏，所有參與者都有責任，應認真、公平檢討，不宜任意指責別人。

高思博 高雄市

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