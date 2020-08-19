快訊

動用政風處查彰化衛生局原因 陳時中：他們是公正第三方

馬利軍隊首都叛亂！政變軍綁架總統 強迫政府總辭下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李眉蓁敗選趙少康改口「本來就沒想贏」 苦苓酸：不覺得臉腫？

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（中）承認敗選。 記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（中）承認敗選。 記者劉學聖／攝影

高雄市長補選結果出爐，國民黨籍參選人李眉蓁以24萬票輸給民進黨籍參選人陳其邁，先前政論節目主持人趙少康曾估算，李眉蓁應可拿下69萬票，如今結果揭曉後卻改稱「國民黨沒有要贏」，遭知名作家苦苓狠酸「不覺得臉腫腫的嗎？」

過去，趙少康曾預估，韓國瑜在2018年的高雄市長選舉獲得89萬2545票，陳其邁則有74萬2239票，合計約163萬多票。而同意罷免韓國瑜的票數有93萬票，將163萬票扣除93萬票還會有69票，大概就是李眉蓁可以得到的票數。

然而，選舉結果揭曉後，有人形容國民黨在高雄市長戰區是「世紀慘敗」，讓趙少康直言「本來國民黨就沒有要贏」，如果要贏，高雄3個副市長起碼可以出來選，任何大規模的選舉，只要候選人一決定，選舉的勝負已經決定三分之二了，「提名李眉蓁會贏嗎？全世界都沒有人認為她會贏」。

這段話令苦苓發文狂酸，說李眉蓁會得69萬票的是你，說國民黨本來就沒想要贏的也是你，「趙董沒有覺得自己臉腫腫的嗎？」

李眉蓁選後沉澱心情，說要專心陪伴女兒彌補選戰期間缺席的親子時光。國民黨內檢討聲浪不斷，重新檢視人事走向及選舉策略，及早佈局2022。

國民黨 高雄市 趙少康 李眉蓁 陳其邁

延伸閱讀

高雄市長補選蹦出新成語「以鵝傳兒」 朱學恒：鵝蛋變農產明星？

動作頻頻！媒體人曝馬英九「下一步」：機率很大

民眾黨高市長補選慘敗 蔡詩萍提「2點」嘆：可悲啊！

李眉蓁是越級打怪？ 陳玉珍：選前早知陳其邁會贏

相關新聞

李眉蓁敗選趙少康改口「本來就沒想贏」 苦苓酸：不覺得臉腫？

高雄市長補選結果出爐，國民黨籍參選人李眉蓁以24萬票輸給民進黨籍參選人陳其邁，先前政論節目主持人趙少康曾估算，李眉蓁應可拿下69萬票，如今結果揭曉後卻改稱「國民黨沒有要贏」，遭知名作家苦苓狠酸「不覺得臉腫腫的嗎？」

陳其邁將上任高雄市長 蔡英文：民進黨傾全力協助

高雄市長當選人陳其邁將於本月24日上任，蔡英文總統今天在民進黨中央黨部受訪時表示，這次高雄選舉，是高雄人的勝利，也是台灣人的勝利，高雄人在兩年裡面用三次投票寫下台灣民主歷史，找回高雄人的光榮，相信陳其邁會非常珍惜這個難能可貴的機會，民進黨會傾全力協助，讓高雄市政做得好，符合市民期待。

李眉蓁是越級打怪？ 陳玉珍：選前早知陳其邁會贏

國民黨高雄戰區挫敗，即便前高雄市長韓國瑜為高雄市長國民黨參選人李眉蓁站台催票，卻都只獲24萬票，不敵民進黨參選人陳其邁的67萬票而落敗，更是連基本盤都沒有守住。國民黨籍立委陳玉珍昨（18日）在政論節目「雲端最前線」指出，李眉蓁是「越級打怪」，大家選前就知道陳其邁會勝選，有沒有出來投票都是一樣的。

論文案中山大學通知出席說明 李眉蓁：不會參加

高雄市長補選告一段落，選戰過程最讓人印象深刻的一段攻防，就是李眉蓁碩論被控抄襲案。中山大學啟動學術倫理委員會機制，預計1...

陳其邁辦公重心 移回四維行政中心

高雄市準市長陳其邁昨天宣布會以四維行政中心做為推動市政的主要辦公處所，另因家裡人口簡單，所以仍住家裡，不住市長官邸，官邸...

陳其邁24日就職 1副手交通專業

高雄市長當選人陳其邁24日上任，小內閣團隊覓才時間緊迫，陳其邁昨天忙完3天謝票，全心投入人事布局。陳透露，3位副市長中希...

民眾黨傳矛盾…蔡壁如：陳佩琪有親和力 未必稱呼精神領袖

民眾黨近來傳出志工與後援會爭議，媒體報導主席、台北市長柯文哲有意找太太陳佩琪擔任志工的精神領袖。立委蔡壁如說，柯文哲確實...

陳佩琪任精神領袖？柯文哲：小兒科比較有耐心聽意見

民眾黨高雄市長補選敗選，黨內陸續爆發出走、內鬥之說。有媒體報導，柯文哲在上周黨政會報中，強調一定要整頓兩派柯粉後援會，並...

影／任民眾黨精神領袖？ 陳佩琪：龐大柯粉很多是因琪粉

民眾黨在高雄市長補選慘敗，傳出柯粉內部出現矛盾，台北市長、民眾黨主席柯文哲擬有意讓妻子陳佩琪擔任精神領袖，陳佩琪今出席北...

蔡壁如請辭 吳益政：對她除了抱歉還是抱歉

民眾黨參與直轄市長選舉首戰慘敗收場，身兼高雄市長補選候選人吳益政競選團隊總幹事的民眾黨組織部召集人蔡壁如，已向黨主席柯文...

高雄市長補選慘敗！蔡壁如辭組織部召集人 柯文哲准了

民眾黨高雄市長補選慘敗，競選總幹事蔡壁如表示，她已和黨主席柯文哲通過電話，會辭去組織部召集人職務，為敗選負起責任。台北市...

影／民眾黨高雄崩盤！蔡壁如自嘲戰犯請辭 柯文哲只回：嗯

親民黨高雄市議員吳益政代表民眾黨參選，在高雄市長補選中僅拿下3萬8960票，得票率4.06%，遠低於今年1月時，民眾黨在...

熱門新聞

又是出國被發現！ 一人自台赴越南確診 指揮中心回應了

逆時中錯了嗎？彰縣衛生局長葉彥伯醫師出身 超前部署賈禍

上海通報1例由台灣輸出新冠肺炎病例

地方採檢揪出無症狀個案政風要調查 彰縣衛生局長回應了

被柯文哲移送 陳景峻：不清楚案情 政治炒作太不厚道

新冠肺炎新階段 WHO：50歲以下無症狀患者成為亞太傳播主力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。