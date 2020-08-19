李眉蓁敗選趙少康改口「本來就沒想贏」 苦苓酸：不覺得臉腫？

高雄市長補選結果出爐，國民黨籍參選人李眉蓁以24萬票輸給民進黨籍參選人陳其邁，先前政論節目主持人趙少康曾估算，李眉蓁應可拿下69萬票，如今結果揭曉後卻改稱「國民黨沒有要贏」，遭知名作家苦苓狠酸「不覺得臉腫腫的嗎？」

過去，趙少康曾預估，韓國瑜在2018年的高雄市長選舉獲得89萬2545票，陳其邁則有74萬2239票，合計約163萬多票。而同意罷免韓國瑜的票數有93萬票，將163萬票扣除93萬票還會有69票，大概就是李眉蓁可以得到的票數。

然而，選舉結果揭曉後，有人形容國民黨在高雄市長戰區是「世紀慘敗」，讓趙少康直言「本來國民黨就沒有要贏」，如果要贏，高雄3個副市長起碼可以出來選，任何大規模的選舉，只要候選人一決定，選舉的勝負已經決定三分之二了，「提名李眉蓁會贏嗎？全世界都沒有人認為她會贏」。

這段話令苦苓發文狂酸，說李眉蓁會得69萬票的是你，說國民黨本來就沒想要贏的也是你，「趙董沒有覺得自己臉腫腫的嗎？」

李眉蓁選後沉澱心情，說要專心陪伴女兒彌補選戰期間缺席的親子時光。國民黨內檢討聲浪不斷，重新檢視人事走向及選舉策略，及早佈局2022。