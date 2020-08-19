李眉蓁是越級打怪？ 陳玉珍：選前早知陳其邁會贏

國民黨高雄戰區挫敗，即便前高雄市長韓國瑜為高雄市長國民黨參選人李眉蓁站台催票，卻都只獲24萬票，不敵民進黨參選人陳其邁的67萬票而落敗，更是連基本盤都沒有守住。國民黨籍立委陳玉珍昨（18日）在政論節目「雲端最前線」指出，李眉蓁是「越級打怪」，大家選前就知道陳其邁會勝選，有沒有出來投票都是一樣的。

針對國民黨接連失利，陳玉珍在節目中提到，自韓國瑜選總統、被罷免遭受挫敗，才導致這次市長補選的結果。不過，陳其邁這次的得票率僅有67萬票，連自己的74萬票低標都沒達到，可見「年輕人對於民進黨的貪腐也感到沮喪」。

陳玉珍不諱言的表示，李眉蓁本身只是市議員，可謂是「越級打怪」，大家選前都知道「陳其邁本來就會贏，那是贏多還是贏少」，會出來投票的都是很堅貞的藍營支持者。

她認為，淺藍偏中間的民眾可能覺得天下大勢已定，有沒有出來投票都是一樣，「但韓國瑜確實有催出一些票，不敢說（票數）有多少」，確實有幫李帶來聲量。

陳其邁二度挑戰高雄市長選區，如今雖以67萬票奪下市長大位，但總票數未能超過70萬票，仍然不敵韓國瑜在2018年高雄市長選舉所獲得的89萬票。