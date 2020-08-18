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觀察站／李哲華回鍋 藍提前布局中台灣

聯合報 / 本報記者劉宛琳
高雄市長補選，國民黨敗選，智庫副執行長李哲華回鍋接任組發會主委。圖／聯合報系資料照片
高雄市長補選，國民黨敗選，智庫副執行長李哲華回鍋接任組發會主委。圖／聯合報系資料照片

高雄市長補選，國民黨慘敗。國民黨組發會主委葉壽山請辭負責，智庫副執行長李哲華去職不到一年，回鍋再掌組發會。如此布局，除了黨中央要在全代會前找到嫻熟地方黨務的人，更重要的考量在於「二○二二決戰中台灣」。

李哲華曾任南投縣黨部主委，對台中、彰化及南投地方生態瞭若指掌，在國民黨失去高雄這塊南台灣重要據地後，提前布局中台灣將是重要指標。

「黨有需要，我沒有理由推辭。」李哲華說，他昨天分別接到秘書長李乾龍和黨主席請他幫忙的電話，他原先建議可以找黨內培養的新人，自己擔任從旁協助的角色，但江表示，沒有時間找人，必須找熟悉組發會業務的人上手。他強調，接手當然沒問題，但也提到國民黨要建立新的價值觀，「把黨的利益放在個人利益之上，大家都會願意為黨奉獻」。

李哲華具有中央與地方的黨務歷練。國民黨前副主席詹春柏任台北市黨部主委時，李是辦公室主任；後來詹任黨秘書長、總統府秘書長，更是前總統馬英九倚重的選舉操盤手，從基層到中央輔選，李哲華一路跟隨。

二○○六年，時任黨主席馬英九創立青年團，第一屆執行長為連勝文、團長為周守訓，李哲華則任青年團副執行長。因此，李哲華不只熟悉地方選舉以及組發會黨務，對黨內青年運作也非常熟悉。

二○一七年，前副總統吳敦義競選黨主席，李哲華負責組織操盤，讓吳拿下過半選票贏得選舉。後來進入組發會擔任主委，算是黨內備受重用的「青壯派」，也締造國民黨二○一八年九合一選舉的空前勝利，創下國民黨廿年來地方選舉最大版圖。

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