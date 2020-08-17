市政上緊發條 陳其邁：官員每天要開晨會

高雄市長當選人陳其邁今天指出，未來官員每天都會開晨會；自己則是六、日都是工作天。另外，三大半導體的核心領域剛好在南、高之間，串聯科技走廊，高雄市要加快腳步推動。

陳其邁行政院副院長任內被視為行動派，總是「緊緊緊（快快快）」，下午他由民進黨立委賴瑞隆陪同車隊謝票，行前接受聯訪被問到網路「割麥」社團要「比照前市長韓國瑜強度監督」，陳其邁對此回應「我都很早起床，要監督我可要有心理準備」。

陳其邁說，未來高市府每天都會有晨會，而且週六、日也都是工作天，工作不分日、夜；他告訴記者「從事公職以來都如此，就是晚睡早起」。前市長韓國瑜執政由副市長葉匡時在週二、五主持晨會；代理市長楊明州則是週一到週五、每天上午8時親自主持晨會。

有關「南方區域共同治理」議題，陳其邁說，和南部縣市首長通過電話提及就任後合作方向，除農業、觀光行銷，還包括交通、產業等區域治理整合。

尤其和台南市長黃偉哲都很關心台南、高雄科技走廊，招商會涉及到南高的產業空間布局、交通和公共基礎設施、公共服務等，都需要雙方密切合作。

陳其邁說，南、高科技產業還是以半導體為主，三大半導體的核心領域，包括記憶型半導體、邏輯晶片半導體、封測，三大領域剛好在南、高之間，這個發展對高雄要成為一個科技大城非常重要，高雄市要加快腳步推動。

陳其邁說，在行政院服務時就一直催促加速推動橋頭科學園區，預計明年底可選地建廠，且招商已在進行。進駐廠商不只是日月光，包括材料、設備、製造等上下游供應鏈全都要進來，目前用地全部再盤點一次，現在都已加緊進行。