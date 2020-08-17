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民眾黨高市長補選慘敗 蔡詩萍提「2點」嘆：可悲啊！

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾黨主席柯文哲（右）在補選前陪吳益政掃街到晚上。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）在補選前陪吳益政掃街到晚上。記者徐白櫻／攝影

高雄市長補選落幕，首度投入市長選舉的民眾黨慘敗，候選人吳益政僅拿下4％的選票。資深媒體人蔡詩萍表示，民眾黨慘敗，關鍵原因就是黨主席柯文哲，他表示，民眾黨沒有「適時介入」的勇氣、沒有「可用之將」的調遣，直言「民眾黨若始終給人看著辦的投機性格，必定被看破手腳，很可悲」。

蔡詩萍16日於臉書發文表示，民眾黨在高雄初試啼聲，卻慘到不行，柯文哲必須扛起「無將可用」的慘敗責任，因為關鍵在他，柯再不看清楚自己的侷限，他的未來，以及，民眾黨的未來，都很可悲。

蔡詩萍表示，第三勢力的可能性有兩大重點，包括有沒有「適時介入」的勇氣有沒有「可用之將」的調遣，然而民眾黨在這兩個問題上，都給人力有未逮的困窘感。

蔡詩萍指出，民進黨執政招致兩岸緊張，被認定反中；而國民黨又被打成傾中。夾縫中，你民眾黨可以說自己不藍不綠，但兩岸立場究竟為何？民眾黨若始終給人「看著辦」的投機性格，不敢在大是大非上，有自己的立場，時間一久，必然被選民看穿手腳！「柯文哲與民眾黨的聲勢滑落，何嘗不是自己舉棋不定，瞻前顧後的自食惡果呢？」

民眾黨候選人吳益政僅拿下4％票數。記者劉學聖／攝影
民眾黨候選人吳益政僅拿下4％票數。記者劉學聖／攝影

蔡詩萍指出，民眾黨沒有論述，沒有積極介入議題的勇氣，說穿了，還是因為「沒有人才」。柯文哲自己是媒體焦點人物。他習慣了鎂光燈，遂忘記了「眾星拱月」的必要。

蔡詩萍表示，柯文哲一再失言，一再自暴其短，不僅僅是因為他的人格特質，根本是他身邊沒有足以撐起大盤的要角。柯文哲入主首都市府六年了，除了年輕的發言人群組外，除了「學姊」外，他還有誰？蔡詩萍說，聚集在一個政治領袖身邊的人，是一丘之貉，還是，天下英雄，最終，端看這個政治領袖的格局而定，他認為，柯文哲的未來性仍有，但不大了，依目前兩黨的態勢，他很難有翻盤機會。

蔡詩萍最後寫道，他若還是這幾年你看到的「柯文哲」，不斷犯錯，卻又原地踏步，身邊點名來點名去，不過是那幾位心腹，或太座陳佩琪。那真的不用太指望第三勢力因他而起了，直呼「可悲啊！可悲」。

民眾黨 柯文哲 吳益政

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