接高市黨部主委呼聲高 曾麗燕：我心有餘力不足

國民黨高雄市長補選敗選，「333防線」失守，國民黨組發會主委葉壽山昨請辭，高雄市黨部主委莊啟旺也早已提出辭呈，今天獲准。外傳國民黨籍高雄市議長曾麗燕接新主委呼聲高，但曾麗燕受訪表示，她心有餘而力不足，現在最重要的是把議會的事情做好。

國民黨中央昨上午召集一級主管開會檢討人事及討論未來走向，莊啟旺也提出辭呈獲准。據了解，莊啟旺早在罷韓後就提出辭呈，但獲慰留至補選結束。

對主委人事，多位國民黨議員表示，尊重黨中央決定。傳黨中央有意找曾麗燕暫代主委，但曾麗燕受訪對此表示，她「心有餘、力不足」，議會的事情很多，她剛接議長職務，加上即將開議，做好議長職務、把議會的事做好最重要，主委一職，應該還有很多願意付出的人。