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影／被問高雄市長補選看法 盧秀燕：工作時間不談選舉
2020高雄市長補選結果出爐
台中市長盧秀燕今天在大安區中庄里主持自來水延管路面復平工程開工儀式，媒體問她，對高雄市長補選結果看法，盧秀燕表示，工作時間，不談選舉，也不談選務和黨務，她專心市政，
盧秀燕今天上午在大安區主持活動後，接受媒體聯訪，她對自來水延管路面復平計畫，侃侃而談，詳細說明內容和工程助益，最後有媒體問她，高雄市長補選結果看法，她簡單說明工作時間不談選舉，最後再說一句「謝謝大家」，旁人私下討論說高招，這種回答不得罪任何人。
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