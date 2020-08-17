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告別韓流遭韓粉出征 林為洲：不能再靠單一力量勝選

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召林為洲。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
國民黨立法院黨團總召林為洲。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

高雄市長補選落幕，國民黨選情不如預期，國民黨立委林為洲昨天在臉書寫下，「是該告別韓流了」，慘遭韓粉圍剿。林為洲今在立法院受訪表示，國民黨感謝韓粉的支持，但政治人物不能依靠單一聲音就贏得選舉，必須要有多元的支持者，更努力經營、拓展政治光譜，才能重返執政。

林為洲指出，大家都知道2018年韓流刮起炫風，為國民黨拿下高雄市的堡壘，也幫部分縣市首長守住勝利，但大家也看到，2019年到2020年，同樣是韓流推動韓國瑜參選總統，接連遭遇總統大敗、高雄補選慘敗。

林為洲說，國民黨應該體會這樣三溫暖的心情，沈浸在2018年大贏、2020年大敗，今年還沒走出谷底，國民黨不要再回顧2018選舉的榮耀，而是往前走。

林為洲說，近期他的臉書貼文上有4000多篇留言，他要感謝外界指教，其中有很大部分是敵對陣營的綠營網軍反串，1450製造假韓粉與國民黨分裂，他呼籲國民黨要再起，必須容納多元聲音，爭取更寬光譜支持，才可能在2022縣市長選舉勝利，甚至2024重新再起。

林為洲說，國民黨必須面對現實，清楚知道自己是在野黨，必須不斷透過議題，與不同的團體接觸，尋求更多人的支持，才有可能形成多元支持者的存在

媒體詢問，是否擔心未來韓粉綁架國民黨？林為洲說，單一力量不是只指韓粉或是前總統馬英九的「馬粉」，馬英九在最光榮的時候也是國民黨的主流，馬粉就是國民黨粉，他們不能期待政治明星永遠推著國民黨向前，而是一棒接一棒繼續跑。

國民黨 林為洲 韓粉

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