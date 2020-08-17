快訊

健康亮紅燈？日媒報導安倍晉三吐血 幕僚今回應

高雄市長補選蹦出新成語「以鵝傳兒」 朱學恒：鵝蛋變農產明星？

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市前市長韓國瑜（右）現身幫李眉蓁（左）站台，大家士氣高昂，要大家勇敢投票給李眉蓁。記者劉學聖／攝影
高雄市前市長韓國瑜（右）現身幫李眉蓁（左）站台，大家士氣高昂，要大家勇敢投票給李眉蓁。記者劉學聖／攝影

高雄市長補選開票結果出爐，陳其邁最後拿下67萬1804票，贏過李眉蓁的24萬8478票、吳益政的3萬8960票。不過，前高雄市長韓國瑜在國民黨候選人李眉蓁的選前之夜「鵝蛋助孕」一番言論仍持續引起大家討論。

韓國瑜透露李佳芬的生子秘方就是一天吃二顆鵝蛋，後來把這秘方傳給曾經流產想要再求子的李眉蓁，選前之夜在舞台上時，韓還問她吃了多少顆，李眉蓁則尷尬地笑了笑「總共吃了100多顆。」

對此，宅神朱學恒在臉書表示「這次選舉終於最後捧出了一個農產品明星，不知道會不會缺貨？」底下則有網友直接回應說，原來這是「以鵝傳兒」的由來，其他人也紛紛熱烈留言說「又要排隊買鵝蛋了嗎？」、「鵝農將有筆收入了」、「鵝蛋本來就很難買到。」

不過，也有其他網友表示，「就是偏方而已沒什麼好笑的吧？無法生孩子沒錢做試管什麼都可以試試」，還有人指出，小時候聽媽媽說以前家裡很窮，身體很差，媽媽就是靠吃鵝蛋慢慢把身體補起來的。

鵝蛋在重要的選前之夜成為意外的話題，許多人則好奇鵝蛋的營養成分真的有比較高嗎？據元氣網報導指出，把雞蛋、鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋進行營養分析檢測後發現，這四種蛋每100公克中所含的蛋白質差異不大，但是鵝蛋的膽固醇卻是最高的。

延伸閱讀

柯文哲缺席吳益政記者會 段宜康：柯連自私的能力都很差

民眾黨高雄慘敗影響2022選情？ 黃珊珊：相信市民眼光

高市長補選慘敗 民眾黨員將矛頭指向她

國民黨缺錢缺人沒士氣 黨內人士：再不放手一搏永無翻身之日

相關新聞

割麥行動要罷免陳其邁 康裕成：簡直鬧劇

高雄市長補選剛落幕，有臉書社團「罷免陳其邁聯盟」發起「公民割麥子」行動，陳其邁昨天說，任何政治攻防都尊重。高雄市前議長、...

敗選戰犯指向蔡壁如？吳益政：我候選人負最大責任

白色力量在高雄市長補選戰役慘敗，曾代表民眾黨參選2020北市立委選舉的黨員何景榮在臉書貼文，將矛頭指向黨組織部主任蔡壁如...

高雄補選慘輸 藍、柯陣營2022選情嚴峻？

高雄市長補選結果在15日傍晚揭曉，民進黨候選人陳其邁以67萬票、高達70%的得票率，擊敗國民黨候選人李眉蓁，及代表民眾黨參選的吳益政，成為新一任高雄市長。

告別韓流遭韓粉出征 林為洲：不能再靠單一力量勝選

高雄市長補選落幕，國民黨選情不如預期，國民黨立委林為洲昨天在臉書寫下，「是該告別韓流了」，慘遭韓粉圍剿。林為洲今在立法院...

高雄市長補選蹦出新成語「以鵝傳兒」 朱學恒：鵝蛋變農產明星？

高雄市長補選開票結果出爐，陳其邁最後拿下67萬1804票，贏過李眉蓁的24萬8478票、吳益政的3萬8960票。不過，前高雄市長韓國瑜在國民黨候選人李眉蓁的選前之夜「鵝蛋助孕」一番言論仍持續引起大家討論。

網傳高市長補選作票 中選會：勿散播謠言依法究責

高雄市長補選由民進黨候選人陳其邁當選。中選會今天表示，網路上頻傳選務造假、電腦作票等假訊息，但投開票及電腦計票過程完全公...

綠揭白選戰4不打 吳益政：怕民眾黨不解地方脈絡反被攻

高雄市長補選選後仍話題不斷，罷韓領銜人、高雄81氣爆自救會前會長陳冠榮在臉書上發文，指吳益政對民眾黨明言，選戰有四件事不...

【即時短評】國民黨吞三連敗 江啟臣穩住軍心才能止血

短短八個月，從總統大選、罷韓到高雄市長補選，國民黨歷經三次挫敗，黨內低迷的氣氛不僅拖累黨主席江啟臣改革的腳步，也讓外界質...

國民黨檢討敗選人事結果中午出爐 王育敏將對外說明

國民黨高雄市長補選敗選，得票率未達三成基本盤，黨主席江啟臣昨天與秘書長李乾龍會面談近三小時，今天上午召集一級主管開會檢討...

高市議長批民意不足 陳其邁：謙虛面對質詢

陳其邁當選高雄市補選市長，上任後將面對市議會定期大會，國民黨籍高雄市議長曾麗燕指出，陳創下高雄縣市合併後市長選舉投票率、...

陳其邁最快24日就職 小內閣朝四方向覓才

被問到當市長恐錯過二○二四總統大選布局，準高雄市長陳其邁說，他會以尋求連任為目標建設高雄，這是他對高雄的承諾，「我不會中...

民眾黨：輸了選舉 贏在為市民發聲

高雄市議員吳益政披台灣民眾黨戰袍，參加高雄市長補選，只拿到三萬八千餘票，網軍大酸民眾黨主席柯文哲光環盡失。柯文哲昨不以為...

熱門新聞

陳時中說出台灣沒有普篩的原因 醫師一聽哭笑不得

共軍嗆軍演恐嚇台灣 陸軍前運主力戰車返澎湖部署

我紐約辦事處改名「中華民國領事館」？外交部：被變造

高市長補選慘敗 民眾黨員將矛頭指向她

被斥刁民、網路粉絲團惡搞 檢舉達人蘇寶蘭：曾受違規所害、要繼續舉發

從政遇挫折！柯文哲曾問 「我們能熬得住嗎」 陳佩琪這樣答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。