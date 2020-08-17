高雄市長補選蹦出新成語「以鵝傳兒」 朱學恒：鵝蛋變農產明星？

高雄市長補選開票結果出爐，陳其邁最後拿下67萬1804票，贏過李眉蓁的24萬8478票、吳益政的3萬8960票。不過，前高雄市長韓國瑜在國民黨候選人李眉蓁的選前之夜「鵝蛋助孕」一番言論仍持續引起大家討論。

韓國瑜透露李佳芬的生子秘方就是一天吃二顆鵝蛋，後來把這秘方傳給曾經流產想要再求子的李眉蓁，選前之夜在舞台上時，韓還問她吃了多少顆，李眉蓁則尷尬地笑了笑「總共吃了100多顆。」

對此，宅神朱學恒在臉書表示「這次選舉終於最後捧出了一個農產品明星，不知道會不會缺貨？」底下則有網友直接回應說，原來這是「以鵝傳兒」的由來，其他人也紛紛熱烈留言說「又要排隊買鵝蛋了嗎？」、「鵝農將有筆收入了」、「鵝蛋本來就很難買到。」

不過，也有其他網友表示，「就是偏方而已沒什麼好笑的吧？無法生孩子沒錢做試管什麼都可以試試」，還有人指出，小時候聽媽媽說以前家裡很窮，身體很差，媽媽就是靠吃鵝蛋慢慢把身體補起來的。

鵝蛋在重要的選前之夜成為意外的話題，許多人則好奇鵝蛋的營養成分真的有比較高嗎？據元氣網報導指出，把雞蛋、鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋進行營養分析檢測後發現，這四種蛋每100公克中所含的蛋白質差異不大，但是鵝蛋的膽固醇卻是最高的。