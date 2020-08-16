高市長補選慘敗 民眾黨員將矛頭指向蔡壁如：多管閒事

民眾黨高雄市長補選慘敗，曾代表民眾黨參選2020北市立委選舉的黨員何景榮今天臉書貼文，將矛頭指向黨組織部主任蔡壁如，何景榮說，他搞不懂，為什麼蔡壁如要如此不尊重專業、違背現代政黨專業分工的精神，越俎代庖、多管閒事，硬去蹭聲量、求曝光？

何景榮說，高雄市長補選選前，蔡壁如在選戰最後一周，自行跑去高雄各地握手拜票，做了組織部主任該做的事，「壁如姐，您辛苦了！」但蔡這麼辛苦，沒必要特地在8月10日、選戰最後一周，丟下身為高雄市長候選人總幹事的職責跑去上節目，硬談自己不懂的美中台關係，被對手范雲嘴到說不出話來，白白折損了民眾黨的專業形象。

何景榮說，他真心希望蔡壁如能聽到之前黨員大會上黨員們的告誡，以及他的善意提醒，「蔡壁如的毛病，就是大嘴巴與多管閒事；改掉這些毛病，大家對她還是有正面的評價。」

何也提到，民眾黨過這半年來，黨務荒腔走板、選戰接連敗北，問題出在三大因素，包括本黨組織部主任涉嫌私自擴權，僭越黨章，讓黨部治理變得雜亂無章；本黨組織部主任涉嫌公然違背黨章規定，僭越中央委員會職權，私相授受本黨各地方服務處之主任職位，造成本黨地方組織空洞化，無法發揮有效之動員力量。

另外，何也提到，本黨組織部主任涉嫌長期扭曲柯文哲市長指示，甚至假傳黨主席柯文哲之號令，造成人事糾紛不斷、下情無法上達，黨員選出的黨主席，無法貫徹其意志，讓黨機器的運作莫衷一是。

針對蔡壁如的諸多質疑，何景榮說，他都是針對制度、不針對特定個人批評、建言，真不雙標! 下周他也會針對上述第三點，提出更具體的事實。