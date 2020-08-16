高雄轉型救空污 學者都不看好

「高雄如果不進行產業轉型，空污及人口外流問題都無法解決。」中山大學教授廖達琪16日接受採訪時表示，高雄需儘速進行產業轉型，目前由石油等重工業支撐的經濟，只會使空氣、環境持續惡化，但認為陳其邁2年半無法做到；東華大學教授施正鋒也說，改善高雄困境2年半太短。

重工業產生污染

國立中山大學政研所教授廖達琪16日受訪時表示，高雄的首要任務在於空污及產業轉型，但她懷疑陳其邁2年半是否有辦法做到。她指出，因為高雄的經濟都還是靠石化業等傳統重工業支撐，不止有焚化爐問題造成空氣汙染，還有煉油廠也會惡化環境品質，這是一連串的產業應該轉型的問題。

至於陳其邁是否能解決高雄金流問題？廖達琪表示，陳菊的3000多億還沒解決，但蘇貞昌已承諾要給陳其邁4000億，如果他信守承諾是可以解決負債問題，因為一樣是民進黨執政了，中央應該會全力配合。」她建議，陳其邁得先引入重大產業進駐，必須是有連鎖性的，才有週邊效應形成某種聚落，例如台中精密科技。

她也指出，高雄有雙港優勢，最早的加工出口區曾帶來經濟發展就是一例，政府應多加利用。另外，舉辦國際大型活動或能吸引人流的節慶，例如宜蘭童玩節，建立這些軟性的氛圍，也能吸引年輕人返鄉或進駐，她說：「有人流才是最重要的，否則高雄人口不增反減，還讓我們失去1席立委，這些都歷歷在目。」

執政應不分色彩

國立東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒則分析，綠營在陳其邁這次當選時都強調得票率有7成，但是投票率只有4成，加上高雄其實從年初總統大選至今已經多次動員，因此選民這次對陳其邁的期望也會提高，不過他也說，高雄許多問題需要解決，但是如果中央政策（如大南方計劃）持續跳票，那選民對陳其邁的失望感只會愈高。

「韓國瑜做不到的事，陳其邁真的能做得到嗎？」他認為陳其邁就是第2個蔡英文總統，但蔡總統施政無論司法改革、勞工等政策都紛紛跳票，而且高雄的問題短時間難解決，因此他也不看好陳其邁在施政這2年半下來，可以做出比較明顯改善高雄困境的施政。

被問到如果陳其邁上台，高雄是否就可以獲得較多中央補助？施正鋒不滿表示，那反而高雄人需要還韓國瑜公道，若要等陳其邁上台高雄才會有錢的話，中央對地方的建設就真的是看黨派執政，那以後只要誰執政、縣市長就用官派的就好，何必再選？他強調，重大基礎建設不應該分顏色。

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