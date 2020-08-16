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陳其邁當選首務？ 葉匡時：向中央要錢

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
前高雄市副市長葉匡時對於陳其邁當選高雄市長的感想是，能跟中央多要一點錢落實政策。（本報資料照片）
前高雄市副市長葉匡時對於陳其邁當選高雄市長的感想是，能跟中央多要一點錢落實政策。（本報資料照片）

「高雄負債逾3000億、做自由貿易區、蓋捷運及國中小安裝雙機的後續費用，都需要中央大量撥款！」前高雄市副市長葉匡時16日接受本報專訪時表示，「陳其邁上任後能最有貢獻的任務就是向中央要錢解決問題。」因為韓國瑜擔任市長時向中央請款屢次碰壁，同一政黨的人執政應能有所作為。

落實大南方計劃

針對高雄市長陳其邁上任後亟需解決的問題有哪些？前高雄市副市長葉匡時直言，「請陳其邁上任後務必邀請蔡總統落實對南方的承諾。」蔡英文總統選前曾提出4年9000億的大南方計劃，他批，這項政策提出到現在都不見蹤影，也沒再被提起。

「大南方、大發展 南台灣發展計畫」是蔡英文總統競選連任時提出的主要政見，目的是提升濁水溪以南的區域發展，行政院匡列9000億經費具投入租稅優惠、學研能量、人才及人力供給、創業協助、優質生活、公共建設等6項措施，由國發會統籌主責。重點方向是以聚落帶動發展，吸引產業投資、青年回流。

葉匡時指出，在他副市長任內推動的自由貿易區，陳其邁也應該繼續推動，並以新經濟進行產業轉型。他批，綠營長期執政下的高雄一直在講產業轉型，到現在都不見起色，「我們曾經積極做了1年多，但產業轉型需要時間，這不是能立刻完成的。」他認為，最重要的是招商引資，「轉型需要有人投資，新經濟要爭取企業界支持。」

空污利益錯綜複雜

至於交通部份，他表示，雖然捷運是一個問題，但國道1號壅塞問題一直都存在，相形之下更顯重要。他說：「上國道1號壅塞，旁邊能不能有一個貫穿高雄南北的替代道路系統，這些也都是要討論的。」先前高雄市政府曾規劃台39線從阿蓮往南延伸至仁武段，帶動橋頭科學園區交通便利性的南北向聯外道路。

至於陳其邁提出的解決空氣汙染，葉匡時指出，高雄4個焚化爐廠是否能關掉2個才是重點，目前不但自己燒還在燒外縣市的，如果真的愛高雄的話就要做。但知情人士指出，焚化爐產業內有很多地方關係及利益，所以不容易斷然處理。

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